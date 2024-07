Cảnh sát báo cáo gần 100 nghìn người “xem chùa” show Taylor Swift, ước tính ekip "thất thu" 60 tỷ đồng!

Những câu chuyện bên lề của The Eras Tour đến từ Taylor Swift mãi vẫn chưa hồi kết, mỗi thành phố cô đến là lại một câu chuyện mới. Tại Munich (Đức), 2 đêm diễn vừa qua của The Eras Tour có lẽ sẽ ghi dấu kỉ lục là thành phố có nhiều khán giả “xem chùa” nhất!

Có lẽ ai cũng biết quá rõ sức hút khổng lồ của các đêm diễn trong khuôn khổ The Eras Tour, có mở thêm bao nhiêu đêm diễn thì Taylor Swift cũng nhanh chóng bán hết. BTC thậm chí đã bố trí mở bán vé cả ở các khu vực khán đài khuất sau sân khấu vẫn bán hết sạch sẽ. Fan Taylor Swift từ đó cũng kháo nhau thuật ngữ “CAT100” để chỉ các khán giả không mua được vé, tụ tập thành đám đông lớn bên ngoài SVĐ để “hưởng ké” bầu không khí của The Eras Tour. “CAT100” này có ở khắp mọi nơi, có thể thu hút đến cả chục nghìn người và đỉnh điểm chính là 2 đêm The Eras Tour tại Munich.

Đám đông khổng lồ lấp kín ngọn đồi.

Quả thật là một cảnh tượng kì lạ!

Số lượng không hề thua kém bên trong SVĐ, thậm chí nhìn còn khí thế hơn!

Do vị trí đặc thù của SVĐ Olympiastadion - nơi diễn ra The Eras Tour Munich - nằm kề cạnh một triền đồi cao, thế nên khi show diễn ra, rất đông khán giả đã tụ tập tại triền đồi này để “xem chùa” chương trình từ xa xa. Số lượng đám đông khán giả tụ tập ở khu vực “CAT100” ngày càng đông, lấp kín ngọn đồi và tạo cảnh tượng cực kì ấn tượng khi nhìn từ bên trong SVĐ nhìn ra bên ngoài. Hình ảnh này đang được netizen chia sẻ rầm rộ, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của The Eras Tour. Cảnh sát Munich xác nhận đám đông tụ tập ngày 1 là 40 nghìn người, đủ sức để mở thêm cả 1 đêm diễn thứ 3.

Taylor Swift tại show diễn ở Munich vừa qua.

Đến đêm thứ 2, cũng là đêm diễn cuối cùng của Taylor Swift tại Munich trong The Eras Tour, số lượng khán giả ở “CAT100” tăng lên 50 nghìn người, gộp lại là khoảng 90 nghìn người “xem chùa” sau 2 ngày. Chính Taylor Swift khi mở màn đêm nhạc tại Munich tối nay cũng hài hước “điểm danh” bên cạnh hơn 74 nghìn khán giả có mặt “chính quy” trong SVĐ thì trên ngọn núi bên cạnh có khoảng 50 nghìn người nữa.

Không biết Taylor Swift thấy cảnh tượng này nên cười hay nên mếu vì nếu ekip linh động mở thêm đêm thứ 3, có khi cô nàng đã không “thất thu” thế này! Theo báo cáo của Billboard, giá vé trung bình cho chặng The Eras Tour tại Châu Âu là 340 USD, thế nên ước tính sương sương cô nàng đã "lỗ" gần 60 tỉ đồng rồi!