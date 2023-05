Cảnh sát 141 hóa trang xử lý hàng loạt xế 'độ', nẹt pô gây náo loạn đường phố

Nhiều thanh niên độ pô xe bị xử lý. Cá biệt có tài xế còn dán che biển số.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tối 2/5, nhiều tổ công tác đặc biệt 141 hóa trang và công khai làm nhiệm vụ trên các tuyến phố thuộc quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm...

Ghi nhận tại tổ công tác Y6/141 Công an TP Hà Nội, hóa trang làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phát hiện 4 trường hợp các thanh niên điều khiển xe máy “độ” pô gây ra tiếng gầm rú gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Clip nhiều tài xế độ pô xe bị xử lý.

Điển hình, khoảng 21h cùng ngày, tổ công tác phát hiện nam thanh niên N.D.H (SN 2001, quê Nghệ An) điều khiển xe máy 37P1-848.XX di chuyển trên đường Thanh Nhàn (phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) “độ” pô và có hành vi rú ga gây ra tiếng động lớn nên đã dừng kiểm tra.



Làm việc với tổ công tác, H. không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện. Tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện về Công an phường Thanh Nhàn tiếp tục xác minh.

Tiếp đó, tuần tra trên các tuyến phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, tổ công tác phát hiện thêm 3 trường hợp xế “độ”. Nam tài xế tên S. (SN 1991, trú tại Hà Nội) cho biết, đã thay pô hết 1 triệu đồng, cổ pô vài trăm nghìn.

Một số tài xế khác khi bị kiểm tra cũng đưa ra rất nhiều lý do để biện minh cho hành vi vi phạm của mình như đang trong quá trình đặt mua pô nguyên bản về thay hay mua lại xe cũ... Tuy nhiên, sau khi được nghe tiếng pô của mình các tài xế cho biết cũng khá khó chịu và hứa sau lần này sẽ thay về pô cũ của xe.

Tương tự, tổ công tác Y4/141 hóa trang làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng phát hiện nhiều trường hợp tài xế xe máy nẹt pô gây ra tiếng động lớn trên đường.

Nam thanh niên chạy xe ôm công nghệ nhưng thích độ pô để phát ra tiếng nổ lớn.

Điển hình, khoảng 21h20, tại khu vực đường Trần Hưng Đạo hướng đi Bà Triệu, tổ công tác phát hiện nam thanh niên đi xe máy “độ” pô, chở theo một cô gái phía sau nên đã dừng kiểm tra.

Nam thanh niên này cho biết là xe ôm công nghệ đang trên đường chở khách. Tổ công tác đã hướng dẫn cô gái bắt xe khác và đưa tài xế về công an phường sở tại bàn giao xử lý vi phạm.

Trong đêm 2/5 và rạng sáng 3/5, các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội xử lý 20 trường hợp vi phạm, trong đó 19 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 19 phương tiện.

Bên cạnh đó, các tổ công tác 141 hóa trang bắt giữ 22 phương tiện với 22 đối tượng có hành vi lạng lách, nẹt pô, rú ga, có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng bàn giao công an phường sở tại làm rõ.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các tổ công tác đặc biệt 141 hóa trang sẽ tăng cường làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên nhiều địa bàn, tuyến đường và khung giờ khác nhau để ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp đua xe, cổ vũ đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự.