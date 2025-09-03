Cảnh quay chưa từng có trong lễ diễu binh A80 khiến nhiều người ngỡ là AI: Kỹ xảo đặc biệt, Nga đã áp dụng

Sáng ngày 2/9/2025, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã thực hiện thành công chương trình truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Hàng triệu khán giả cả nước đã được sống trong không khí thiêng liêng và hào hùng của sự kiện trọng đại này nhờ vào sự chuẩn bị công phu, tỉ mỉ của đội ngũ VTV.

Với việc huy động một lực lượng nhân sự khổng lồ và trang thiết bị hiện đại, VTV đã mang đến những góc máy "tuyệt đối điện ảnh", bắt trọn từng khoảnh khắc uy nghiêm của các khối diễu binh, diễu hành.

Trong đó, một chi tiết xuất hiện chỉ vài giây đã khiến nhiều khán giả bất ngờ. Đó là góc quay từ dưới lên, cho thấy phần bụng và cánh của máy bay chiến đấu đang bay ngang qua. Góc quay cận cảnh, tập trung vào phần thân máy bay và buồng lái. Người xem có thể thấy rõ số hiệu của máy bay cũng như cấu trúc chi tiết của nó. Góc quay này giúp người xem có cái nhìn rõ nét hơn về máy bay, tạo cảm giác gần gũi và chân thực.

Sự chuyển đổi nhanh chóng giữa hai góc quay này tạo ra một sự tương phản hiệu quả, vừa thể hiện được sức mạnh vĩ đại của máy bay từ một góc nhìn rộng, vừa mang lại một cái nhìn chi tiết và cá nhân, khiến đoạn video trở nên hấp dẫn hơn.

Ban đầu, có nhiều ý kiến cho rằng đây là sản phẩm AI. Tuy nhiên, những hình ảnh này có được là nhờ CGI. Trước đó, Nga cũng áp dụng cách tương tự, chèn CGI vào chương trình phát sóng lễ diễu binh Ngày Chiến thắng 9/5/2025.

Việc kết hợp khéo léo kỹ thuật CGI đã tạo nên những hình ảnh ấn tượng và đầy cảm xúc, điển hình là các cảnh quay máy bay chiến đấu bay lượn trên bầu trời Hà Nội. Sự chuyển đổi nhịp nhàng, mượt mà giữa các góc máy đã mang lại một trải nghiệm xem truyền hình không chỉ chân thực mà còn mang tính nghệ thuật cao.

CGI là gì?

CGI (Computer-Generated Imagery - hình ảnh do máy tính tạo ra) là việc tạo ra nội dung hình ảnh bằng phần mềm máy tính, thường được sử dụng để tạo hình ảnh sống động, hiệu ứng đặc biệt hoặc môi trường 3D trong phim ảnh, trò chơi điện tử và các phương tiện truyền thông khác. Mặt khác, hoạt hình là một thuật ngữ rộng hơn, liên quan đến việc thổi hồn vào nhân vật, vật thể hoặc cảnh vật thông qua chuyển động, có thể đạt được bằng nhiều kỹ thuật khác nhau như hoạt hình vẽ tay truyền thống, hoạt hình tĩnh hoặc các phương pháp dựa trên máy tính.

Đây là một quy trình tỉ mỉ và tốn thời gian, đòi hỏi sự can thiệp lớn từ con người và kỹ năng chuyên môn cao. Quá trình này bao gồm nhiều bước phức tạp:

Thiết kế và mô hình hóa 3D: Các nghệ sĩ phải xây dựng các mô hình 3D từ đầu, tạo ra từng chi tiết nhỏ nhất cho nhân vật, vật thể hoặc cảnh vật.

Tạo kết cấu (Texturing): Thêm các bề mặt, màu sắc, và kết cấu để các mô hình trông chân thực.

Tạo hoạt ảnh (Animation) và diễn hoạt (Rigging): Diễn hoạt các chuyển động phức tạp, từ biểu cảm khuôn mặt đến hành động của nhân vật.

Ánh sáng và kết xuất (Lighting and Rendering): Điều chỉnh ánh sáng để tạo hiệu ứng bóng và phản chiếu, sau đó sử dụng máy tính để tính toán và chuyển đổi mô hình 3D thành hình ảnh 2D cuối cùng. Quá trình này rất tốn tài nguyên và có thể mất hàng giờ, thậm chí hàng tháng để hoàn thành.

Các trường hợp ứng dụng CGI

Phần mềm CGI đã trở thành một công cụ thiết yếu vào những năm 90 và đã có những bước tiến vượt bậc kể từ đó. Hiện nay, ngoài giải trí, nhiều ngành công nghiệp khác cũng có thể sử dụng các ứng dụng phần mềm này.

Hiệu ứng đặc biệt trong phim: Hiệu ứng CGI ngày càng trở nên chân thực và có thể thực hiện những việc như thêm các yếu tố vào bối cảnh hoặc môi trường - chẳng hạn như điều kiện thời tiết - cho đến việc chỉnh sửa ngoại hình của nhân vật. Một ví dụ là Terminator 2 của James Cameron , bộ phim có những hiệu ứng đặc biệt đột phá, bao gồm cả kim loại lỏng.

Đồ họa trò chơi điện tử: Đồ họa máy tính 3D trong trò chơi điện tử sử dụng các phương pháp như rasterization, chẳng hạn, sử dụng đa giác - thường là tam giác hoặc tứ giác - để mô hình hóa các vật thể 3D. Rasterized 3D kết xuất các cảnh 3D theo thời gian thực và kết quả có thể chân thực như ảnh chụp hoặc không chân thực.

Quảng cáo: Quảng cáo và phim quảng cáo kết hợp CGI để tiếp thị sản phẩm một cách hấp dẫn. Công nghệ sản xuất CGI hiện nay đã rẻ hơn trước, và các phương pháp cũng hiệu quả hơn, vì vậy ngay cả các doanh nghiệp nhỏ cũng có thể quảng cáo sản phẩm của mình bằng hình ảnh hấp dẫn. Ngoài định dạng video, hình ảnh tĩnh cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự.

Mô hình kiến trúc: Trong các tình huống thực tế, các chuyên gia CGI làm việc với khách hàng để tạo ra các mô hình 3D của cả không gian nội thất và ngoại thất. Những mô hình này có thể rất chân thực và cho thấy diện mạo của tòa nhà, một cách chi tiết rõ ràng, trước khi bắt đầu xây dựng.