Cảnh phim siêu nóng bỏng của 1 cặp vợ chồng đã ly hôn khiến netizen xót xa: Khi ấy, 2 người hẳn đã rất hạnh phúc

Mới đây, mạng xã hội lan truyền lại hình ảnh cặp đôi trong một bộ phim cũ, với lời bình luận: “Chưa từng xem phim này của Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành, nhưng nhìn qua là biết rất hay. Không rõ bộ phim quay từ bao giờ, nhưng cảm giác khi đó hai người rất hạnh phúc”.

Cảnh quay đầy cảm xúc trong khung cửa sổ rực ánh đèn pháo hoa, khi cả hai trao nhau nụ hôn say đắm, khiến không ít người lầm tưởng đó là khoảnh khắc riêng tư đời thực chứ không phải trên phim trường.

Bức ảnh này thực chất là trích từ bộ phim điện ảnh Beijing Love Story (2014) – một trong những tác phẩm nổi bật, đồng thời cũng là cột mốc quan trọng trong hành trình yêu đương của cặp đôi. “Chưa từng xem phim này của Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành, nhưng nhìn qua là biết rất hay. Không rõ quay từ khi nào, chỉ thấy hai người khi ấy rõ ràng rất hạnh phúc” – một khán giả chia sẻ.

Cảnh quay trong phim của cặp đôi

Bộ phim se duyên, đời thật rẽ ngang

Beijing Love Story do chính Trần Tư Thành làm đạo diễn và biên kịch, quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Lương Gia Huy, Lưu Gia Linh, Vương Học Binh, Vu Nan… Trong phim, Trần Tư Thành vào vai Chen Feng – một chàng trai trẻ đem lòng yêu cô gái tên Shen Yan do Đồng Lệ Á thủ vai, nhưng phải đối mặt với nhiều áp lực về tài chính và tương lai.

Phim ra mắt đúng dịp Valentine 2014, gây sốt phòng vé với doanh thu vượt 4 tỷ NDT – một con số kỷ lục với dòng phim tình cảm thời điểm đó. Câu chuyện tình của Chen Feng và Shen Yan cũng được cho là lấy cảm hứng một phần từ chuyện yêu thật ngoài đời của hai diễn viên chính.

Trước đó, Trần Tư Thành và Đồng Lệ Á quen nhau qua phiên bản truyền hình Beijing Love Story (2012), sau đó chính thức kết hôn vào tháng 1/2014 – trùng thời điểm phim điện ảnh phát hành. Cặp đôi có một con trai chung, từng là hình mẫu gia đình lý tưởng của Cbiz.

Sau ly hôn, vẫn giữ một lời chúc

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài như kỳ vọng. Sau nhiều tin đồn ngoại tình và sóng gió hôn nhân, Đồng Lệ Á xác nhận ly hôn vào năm 2021. Dù “đường ai nấy đi”, nhưng từ đó đến nay, Trần Tư Thành vẫn đều đặn đăng lời chúc mừng sinh nhật vợ cũ mỗi năm – tổng cộng 14 lần liên tiếp, không năm nào quên. “Ly hôn rồi mà vẫn không quên sinh nhật cô ấy, đúng là một người đàn ông sâu tình” – nhiều cư dân mạng nhận xét.

Dẫu vậy, hành động này cũng gây tranh cãi. Một bộ phận cho rằng đây là biểu hiện của sự tiếc nuối muộn màng, thậm chí là một chiêu PR hình ảnh. Thậm chí một số khác còn gay gắt hơn: Thâm tình đến muộn coi như cỏ rác.

Số khác lại nhìn nhận đó là biểu hiện văn minh hậu ly hôn – khi người cũ vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng, dù không còn là vợ chồng.

Trong showbiz Hoa ngữ vốn đầy ồn ào và thị phi, việc một người đàn ông giữ lời chúc sinh nhật suốt hơn một thập kỷ dành cho vợ cũ – người từng là bạn diễn, tri kỷ và là mẹ của con trai mình – có lẽ vẫn là điều khiến công chúng phải suy ngẫm.