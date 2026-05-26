Cảnh phim nguy hiểm nhất 'Tây du ký' khiến Tôn Ngộ Không suýt mất mạng

Ngọc Thanh/VTC News
|

Trong một tập phim của "Tây du ký" phiên bản 1986, Lục Tiểu Linh Đồng suýt xảy ra tai nạn nghiêm trọng khi thực hiện cảnh quay này.

Tây du ký (1986) có 25 tập phim nhưng mất đến 6 năm để hoàn thành. Trong 6 năm đó, để cho bộ phim sát với bản truyện gốc của Ngô Thừa Ân, cả ê kíp phải đi qua 26 tỉnh, thành của Trung Quốc. Di chuyển nhiều nơi, tổ làm phim nhiều lần gặp nạn. Thậm chí, đạo diễn Dương Khiết từng suýt ngã từ đỉnh núi xuống vực khi thực hiện cảnh quay đi qua thác nước.

Theo trang 163, phim Tây du ký được tạo ra bởi nhóm nghệ sĩ theo đuổi chủ nghĩa vị nghệ thuật. Dù hoàn cảnh vật chất rất khó khăn, hạn chế cả về công nghệ lẫn tài chính, bằng sự kiên trì của mình, họ đã sáng tạo ra một tác phẩm kinh điển.

Ít ai biết tập phim "Đại chiến Hồng Hài Nhi" được đánh giá là tập nguy hiểm nhất khi các nhân viên phải mạo hiểm cả tính mạng để thực hiện, trong đó nam chính Lục Tiểu Linh Đồng thì suýt bị thiêu sống.

Cụ thể để đem lại cảm giác chân thực, các cảnh phim lửa và cháy nổ được thực hiện bằng thuốc nổ tự chế, xăng và thuốc súng cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, do công nghệ quay phim thô sơ, công tác bảo vệ cho diễn viên còn đơn giản và đặc biệt không có diễn viên đóng thế, Lục Tiểu Linh Đồng vai Tôn Ngộ Không thực sự bốc cháy trong cảnh bị Hồng Hài Nhi phun lửa vào người.

Lục Tiểu Linh Đồng phải tẩm xăng lên người để đóng cảnh bốc cháy trong phim.

Do kinh phí sản xuất phim eo hẹp, đoàn phim phải tận dụng dây cáp treo, dây thừng đến mức tối đa. Vì vậy có thể nói một trong những vận dụng nguy hiểm nhất đoàn làm phim là dây cáp treo.

Thời điểm này, Trung Quốc chưa có người biết về kỹ thuật cáp treo, mọi người trong đoàn làm phim phải sang tận Hong Kong để học tập.

Một lần, "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ đang treo mình trên không thì dây cáp bỗng bị đứt, rơi trúng người quay phim Vương Sùng Thu, khiến ông bị ngất xỉu, náo loạn cả đoàn làm phim.

Những cảnh bay lượn chỉ được sử dụng bằng dây cáp.

Ngoài ra, cảnh sương khói trong phim được thực hiện bằng chất nổ và đá khô. Việc sử dụng đạo cụ sương khói là yếu tố không thể thiếu của phim Tây du ký. Chuyên gia về sương khói của đoàn do nghệ sĩ Lưu Lễ từ Xưởng phim Bát Nhất Bắc Kinh phụ trách.

Việc sử dụng các chất liệu nguy hiểm để tạo khói như chất nổ và đá khô không ít lần khiến các thành viên gặp tai nạn như nghẹt thở, nhiễm lạnh. Đạo diễn Dương Khiết đã nhiều lần rơi vào tình trạng lo sợ khi nhân viên của mình suýt mất mạng trong khi làm việc.

Quá trình sáng tạo ra Tây du ký 1986 có nhiều gian truân, nhưng sau 4 thập kỷ thì đây vẫn là tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn tới văn hóa đại chúng của Trung Quốc, được phát sóng hơn 4.000 lần.

