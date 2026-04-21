Cảnh ô nhiễm kéo dài tại chợ cá lớn nhất Hà Nội trước ngày bị giải tỏa Minh Đức- Viên Minh | 21/04/2026 07:23

Tình trạng ô nhiễm kéo dài với mùi tanh, nước thải tại chợ cá Yên Sở (Hà Nội) vẫn tiếp diễn trước ngày bị giải tỏa, ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh. Chợ cá lớn nhất Hà Nội trước ngày giải tỏa. (Video: Minh Đức) Chợ cá Yên Sở nằm trong ngõ 78 đường Đỗ Mười (phường Hoàng Mai, Hà Nội), từ lâu được xem là một trong những điểm trung chuyển thủy sản lớn nhất Thủ đô. Dù hình thành tự phát, chưa được quy hoạch chính thức, khu chợ này vẫn cung cấp khoảng 30% lượng cá tiêu thụ trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, chợ sẽ phải giải tỏa trước ngày 30/4 để phục vụ việc lập lại trật tự đô thị. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khi chỉ còn hơn một tuần trước thời điểm giải tỏa, hoạt động buôn bán tại chợ vẫn diễn ra nhộn nhịp. Tuy nhiên, cơ sở vật chất chủ yếu còn tạm bợ. Nhiều ki ốt được dựng bằng khung thép, mái che xuống cấp sau thời gian dài sử dụng. Hệ thống điện đấu nối chằng chịt, nhiều vị trí đã hoen gỉ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các hạng mục về thoát nước và phòng cháy chữa cháy chưa được đầu tư đồng bộ. Trước khu vực chợ, xe tải chở cá liên tục ra vào để bốc dỡ hàng hóa. Không ít thời điểm, phương tiện dừng đỗ ngay dưới lòng đường, chắn ngang vỉa hè khiến tuyến đường vốn là lối đi chung của khu dân cư trở nên chật hẹp. Đặc biệt, tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, lan sang các khu vực xung quanh và kéo dài suốt nhiều năm. Nền chợ luôn ướt sũng, bùn đất và nước thải đọng thành từng vũng lớn do hệ thống thoát nước chưa được đầu tư bài bản. Hàng trăm thùng đựng cá, cùng hệ thống dây dợ lằng nhằng gây nguy hiểm. Nước thải từ hoạt động sơ chế cá không qua xử lý chảy tràn ra mặt đường, sau đó đổ xuống mương gần khu dân cư, bốc mùi tanh nồng. Khu chợ cá Yên Sở có diện tích hơn 6.000 m², hình thành trên đất nông nghiệp và hiện có 51 tiểu thương hoạt động thường xuyên. Dù quy mô lớn và là nguồn cung quan trọng cho thị trường nhưng nhiều năm qua khu chợ này chưa phát sinh nguồn thu tiền thuê đất do sử dụng đất không đúng mục đích. Bà H., người kinh doanh tại chợ gần 20 năm, cho biết gia đình bà sống chủ yếu nhờ buôn bán cá tại đây. Theo bà, việc di dời là chủ trương chung nên các hộ đều chấp hành, nhưng điều khiến bà băn khoăn là địa điểm mới có đảm bảo điều kiện để duy trì nghề hay không. "Buôn cá cần nước sạch, điện ổn định, có chỗ sơ chế. Nếu chuyển đi mà hạ tầng chưa đáp ứng thì rất khó làm ăn lâu dài", bà H. nói. Trong khi nhiều tiểu thương lo lắng vì chợ phải di dời thì người dân xung quanh rất mong điều này sớm được thực hiện để thoát cảnh chịu đựng ô nhiễm, mất trật tự hằng ngày. Chị Y., sinh sống tại ngõ 78 đường Đỗ Mười, cho biết vào những ngày thời tiết mát hoặc có mưa, mùi ô nhiễm phần nào dịu bớt. Tuy nhiên, khi trời nắng, mùi tanh từ cá và nước thải bốc lên rõ rệt. Theo chị, con mương gần chợ vốn đã ô nhiễm, nay chịu cảnh xả nước liên tục từ hoạt động buôn bán thủy sản, càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ cách khu chợ một con mương, nhiều hộ dân sống lâu năm tại đây phải chịu cảnh "sống chung" với mùi tanh. Thời gian đầu, mùi gây khó chịu rõ rệt, nhưng về lâu dài, họ dần phải chấp nhận. "Nhiều khi con gái tôi về chơi vẫn hỏi sống cạnh khu chợ như vậy có chịu được không", một người chia sẻ. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh theo đúng quy định, thành phố Hà Nội đã bố trí khoảng 4.500 m² đất cách vị trí chợ cũ khoảng 300 mét, giao cho Hợp tác xã Yên Sở (đơn vị đang quản lý chợ cá tự phát) xây dựng điểm kinh doanh mới. Dự án này vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Thành phố Hà Nội đã giao Sở Công Thương phối hợp với phường Hoàng Mai tổ chức giải tỏa chợ theo đúng kế hoạch, đồng thời có phương án giới thiệu địa điểm phù hợp để bà con yên tâm ổn định việc kinh doanh. Chợ cá Yên Sở chỉ là một trong nhiều điểm kinh doanh tự phát tồn tại trên địa bàn Hà Nội. Theo thống kê, toàn thành phố hiện còn 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát. Thành phố đặt mục tiêu trong năm 2026 và nửa đầu năm 2027 sẽ giải tỏa toàn bộ các điểm này. Tính đến giữa tháng 4/2026, các địa phương đã xử lý được 173 điểm lấn chiếm vỉa hè, đạt khoảng 75% kế hoạch. Song song với việc giải tỏa, từ nay đến hết năm 2030, Hà Nội dự kiến xây mới, xây lại 108 chợ, đồng thời cải tạo, nâng cấp 118 chợ hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh và sinh hoạt của người dân.