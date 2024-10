Cảnh nóng kinh hoàng đến mức bị cắt trong "Sex and the City"

Cuối thập niên 1990 đầu 2000, Sex and the City trở thành hiện tượng trên màn ảnh nhỏ khi khai thác câu chuyện tình yêu và tình dục của bốn người phụ nữ ở độ tuổi 30-40. Phim không chỉ cho thấy những tình huống hẹn hò hài hước, gần gũi mà còn cho thấy sự độc lập, tự tin lẫn “bung xõa” của phụ nữ hiện đại. Đặc biệt, đúng như cái tên, Sex and the City không ngại những cảnh quan hệ nóng bỏng, phá cách và hoang dại. Song, vẫn có những thứ mà loạt phim không dám cho lên sóng.

Trong một chương trình phỏng vấn, nữ diễn viên Cynthia Nixon tiết lộ cảnh quay bị cắt khiến cô tiếc nuối. Nữ diễn viên nói: “Miranda hẹn hò với một thám tử thực sự nóng bỏng, người mà cô ấy rất ngưỡng mộ, anh ta thật sự ở đẳng cấp cao hơn cô ấy. Họ không cắt cốt truyện đó, nhưng lại cắt cảnh làm tình khi Miranda đang say khướt và sau đó nôn thốc nôn tháo lên người anh ta” .

Cynthia còn dành lời khen ngợi cho ê-kíp hậu kỳ khi thiết kế một chiếc ống nhỏ dán lên gò má của cô. Trong góc quay nghiêng, Cynthia chỉ cần mở miệng và chiếc ống sẽ phun ra dung dịch đạo cụ để tạo hiệu ứng nhân vật đang nôn thật. Song, dường như cảnh quay quá kinh hoàng nên đoàn phim đã quyết định loại bỏ.

Nhiều fan nhận ra cốt truyện mà Cynthia nói diễn ra trong mùa thứ ba, tập phim có tựa đề What Goes Around Comes Around . Thám tử Stevens (Timothy Gibbs) là người được phân công điều tra vụ án Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) bị cướp. Nhờ vậy mà anh chàng gặp gỡ rồi hẹn hò với Miranda (Cynthia Nixon). Song, mối quan hệ của họ cũng không đi đến đâu khi Miranda sau đó kết hôn với Steve Brady (David Eigenberg).

Sex and the City là câu chuyện về bốn người bạn thân gồm Miranda Hobbes, Carrie Bradshaw, Charlotte York (Kristin Davis) và Samantha Jones (Kim Cattrall). Mỗi người có một sở thích hẹn hò và tình dục khác nhau nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên tâm sự cho nhau nghe. Carrie Bradshaw của Sarah Jessica Parker là nhân vật chính, đóng vai trò dẫn truyện và kể lại những gì xảy ra với họ thông qua chuyên mục hẹn hò trên trang báo giả tưởng The New York Observer của cô.