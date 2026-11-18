Cảnh nóng giữa cặp đôi chính Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây đang gây sốt khắp MXH.

Giữa lúc thị trường phim truyền hình Trung Quốc liên tục xuất hiện những dự án được đầu tư lớn, một bộ phim thanh xuân tình cảm không có nguyên tác đình đám lại trở thành cái tên chiếm sóng mạng xã hội. Đó là Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây, tác phẩm do Miêu Đích Thụ cầm trịch, với sự tham gia của Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành. Lên sóng từ ngày 6/11, bộ phim nhanh chóng tạo nên cú bứt phá về lượt xem, liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng trực tuyến lẫn truyền hình. Tính đến ngày 16/11, tác phẩm đã vượt 334 triệu lượt xem hiệu quả toàn mạng theo Maoyan, đồng thời đứng đầu ba bảng xếp hạng tuần của nền tảng này. Không chỉ vậy, Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây đang đứng top 3 Netflix Việt Nam, trở thành series Trung Quốc được khán giả Việt yêu thích nhất hiện tại.

Không chỉ có thành tích phát sóng khả quan, bộ phim còn liên tục lọt hot search nhờ phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính. Đặc biệt, một phân cảnh thân mật giữa cặp đôi chính đang khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên. Chỉ với một hành động táo bạo, ánh mắt đầy tình ý và câu thoại khiến người nghe đỏ mặt, Dương Siêu Việt cùng Đổng Tư Thành đã tạo nên một trong những khoảnh khắc hot nhất phim.

Phân đoạn viral là cảnh Trịnh Vũ (Dương Siêu Việt) chủ động kéo cà vạt Trần Nghiễn Chu (Đổng Tư Thành) để chất vấn việc anh liên tục dừng lại mỗi khi cả hai gần gũi. Không giấu được sự khó hiểu, cô thẳng thắn hỏi: “Anh là người theo chủ nghĩa Plato (tình yêu không đặt nặng ham muốn thể xác) à?”. Trong căn phòng thiếu ánh sáng, Trịnh Vũ nắm lấy cà vạt, kéo người yêu lại gần. Trước ánh mắt đầy tình ý của cô, Trần Nghiễn Chu đáp: “Em không nhận ra anh vẫn luôn phải nhẫn nhịn sao? Anh đang đợi đến khi em sẵn sàng”. Câu trả lời vừa hé lộ những cảm xúc anh cố kìm nén, vừa lý giải sự dè dặt suốt thời gian qua. Trần Nghiễn Chu không thiếu rung động, mà chỉ muốn tôn trọng mong muốn của người mình yêu.

Sau đó, cả hai quấn lấy nhau, trao nhau những nụ hôn nóng bỏng và loạt pha skinship hot 1000 độ. Khán giả thích thú trước nét đối lập giữa vẻ ngoài điềm đạm, kiềm chế của Đổng Tư Thành và sự thẳng thắn của Dương Siêu Việt. Nhiều ý kiến cho rằng sức hấp dẫn của phân cảnh không nằm ở mức độ táo bạo mà đến từ cách cảm xúc bùng nổ. Nhan sắc trong trẻo nhưng đầy cuốn hút của Dương Siêu Việt qua những khung hình cận mặt cũng nhận được nhiều lời khen.

Cảnh nóng hot 1000 độ trong Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây

Đổng Tư Thành còn tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng anh đã đỏ bừng mặt khi quay phân đoạn này, thậm chí hài hước mô tả cảm giác rung động lên tới 200%. Trong khi đó, Dương Siêu Việt cho biết cảnh hôn say rượu là phân đoạn hôn đầu tiên cô thực hiện sau khi phim khai máy. Khi nhân viên đoàn phim hô “Cố lên”, nữ diễn viên thản nhiên đáp: “Cảnh này thì có gì mà phải cố lên?”, khiến khán giả thích thú với sự tự nhiên của cô.

Trước khi cảnh kéo cà vạt gây sốt, Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây đã có hành trình tăng trưởng ấn tượng. Phim lên sóng Mango TV ngày 6/11, sau đó phát trên đài Hồ Nam từ ngày 11/11. Dù là dự án kịch bản gốc, không có lợi thế từ tiểu thuyết nổi tiếng hay lượng độc giả sẵn có, tác phẩm vẫn nhanh chóng thu hút khán giả nhờ sức hút của Dương Siêu Việt, Đổng Tư Thành và yếu tố thanh xuân đặc trưng trong phim của đạo diễn Miêu Đích Thụ.

Phim vượt 100 triệu lượt xem trên Mango TV sau 33 giờ, cán mốc 200 triệu sau bốn ngày và vượt 300 triệu lượt xem hiệu quả toàn mạng theo Maoyan vào ngày 13/11. Đến ngày 16/11, tác phẩm dẫn đầu ba bảng xếp hạng tuần thứ 45 của Maoyan, gồm nhiệt độ phim truyền hình, lượt xem hiệu quả và lượt xem hiệu quả bình quân mỗi tập. Trên Vân Hợp, phim vươn lên cấp S, có thời điểm đạt thị phần lượt xem hiệu quả 8,8%. Khi phát sóng trên đài Hồ Nam, tác phẩm ghi nhận rating tức thời cao nhất 0,4504%, dẫn đầu các đài vệ tinh cấp tỉnh cùng khung giờ. Sức lan tỏa trên mạng xã hội cũng khá mạnh với hơn 1.022 lần xuất hiện trên các bảng hot search, hot topic; chỉ số nhiệt độ Douyin vượt 240 triệu, còn Xiaohongshu ghi nhận hơn 144.000 lượt thảo luận và 120 triệu lượt xem.

Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây xoay quanh Trịnh Vũ, nữ sinh ngành sinh học có thành tích xuất sắc nhưng phải sớm gánh vác nhiều áp lực gia đình. Mẹ mắc bệnh, em trai khiếm thính, gia đình mang khoản nợ lớn, cô vừa dựa vào học bổng vừa làm thêm để duy trì việc học và trang trải cuộc sống. Trong khi đó, Trần Nghiễn Chu là đàn anh từng tạm dừng việc học một năm sau biến cố gia đình, đặc biệt là sự ra đi của anh trai. Những tổn thương cùng vấn đề sức khỏe khiến anh trở nên khép kín, ít bộc lộ cảm xúc.

Hai người gặp nhau trong cuộc cạnh tranh học bổng tại trường đại học. Từ những lần đối đầu và bất đồng, họ dần thấu hiểu hoàn cảnh của đối phương, nhận ra phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ của Trịnh Vũ là những áp lực cô luôn âm thầm gánh chịu, còn chàng trai lạnh lùng cũng mang nhiều tổn thương chưa thể gọi tên. Tình cảm giữa họ phát triển chậm rãi, không dựa vào những màn hiểu lầm kịch tính mà được vun đắp qua sự đồng hành và sẻ chia.