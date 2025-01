Cảnh nóng gây sốc của Lee Min Ho

Bộ phim Hỏi Các Vì Sao (When the Stars Gossip) của Lee Min Ho - Gong Hyo Jin mới đây đã lên sóng tập đầu tiên sau gần 1 năm dài khiến khán giả ngóng trông, chờ đợi vì không thể ấn định được ngày phát hành. Dù lên sóng đúng vào ngày When the Phone Rings lên sóng tập cuối nhưng Hỏi Các Vì Sao vẫn nhanh chóng trở thành chủ đề gây sốt khắp các nền tảng MXH.

Ngay tập 1, Lee Min Ho đã gây sốc cho khán giả bởi xuất hiện với cảnh nóng vô cùng táo bạo nhưng không phải là với nữ chính. Cụ thể trong tập 1, Gong Ryong (Lee Min Ho) đang từ một bác sĩ khoa sản đầy triển vọng thì bất ngờ mất cả sự nghiệp vì vô tình gặp phải tiểu thư tập đoàn MZ - Choi Go Eun (Han Ji Eun).

Go Eun đã đâm phải xe của Gong Ryong, sau đó được chính Gong Ryong đưa đi cấp cứu và nhận tin mình có thai ngoài tử cung. Sau khi Gong Ryong mổ cho Go Eun, cô nhận chẩn đoán rằng sau này mình rất khó để có con. Vì chuyện này mà bố của Go Eun cũng là chủ tịch của MZ đã tìm tới Gong Ryong tính sổ, hại anh thất nghiệp và không thể xin việc ở bất cứ bệnh viện nào. Trong lúc đang túng quẫn, Gong Ryong gặp lại Go Eun, hai người đi uống rượu cùng nhau và sau đó đã đi quá giới hạn. Đây cũng là lúc cảnh nóng của Lee Min Ho và bạn diễn Han Ji Eun xuất hiện, cách xuất hiện không ngờ tới khiến khán giả quá sốc. Đó là chưa kể đến độ bạo của phân cảnh này cũng khiến khán giả đứng ngồi không yên, bởi lẽ trong sự nghiệp của mình, Lee Min Ho cực ít đóng cảnh nóng.

Cảnh giường chiếu của Lee Min Ho

Cả độ bạo của anh lẫn tình huống của nhân vật đều khiến cư dân mạng quá sốc

Bình luận của khán giả:

- Cái gì đấy??? Tôi không tin vào mắt mình.

- Lee Min Ho của chúng ta đã lớn thật rồi.

- Dạo này Lee Min Ho lại bạo thế này rồi á.

- Tôi còn tưởng mình xem nhầm phim, Lee Min Ho phim này lạ quá, còn cả cảnh nóng nữa trời ạ.

Nói thêm về Hỏi Các Vì Sao, phim xoay quanh Gong Ryong - một bác sĩ sản khoa và là con rể tương lai của tập đoàn chaebol lớn nhất cả nước - MZ. Dĩ nhiên anh không yêu tiểu thư MZ, chỉ là sau khi đi quá giới hạn như đã nói ở trên, Gong Ryong nhận ra Go Eun chính là kiểu phụ nữ tốt nhất để cưới làm vợ. Vì một nhiệm vụ bí mật trước khi đám cưới, anh đã trả một khoản tiền lớn để đi đến trạm vũ trụ với tư cách là khách du lịch. Vì chuyến đi này, Gong Ryong đã gặp Eve Kim (Gong Hyo Jin), một nhà khoa học vũ trụ ưu tú và hiện đang thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trên trạm vũ trụ với tư cách là một chỉ huy. Cô là người cầu toàn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và không chấp nhận bất cứ sai lầm nào trong mọi chuyến hành trình của mình.

LỆ AN