Cảnh nóng “điên rồ” đến mức bị cắt trong phim 18+ đang thống trị toàn cầu

Mộng Zu |

Khán giả đồng loạt thấy phẫn nộ sau khi xem cảnh nóng trong bộ phim 18+ đang chiếm top 1 toàn cầu.

Sau khi chính thức lên sóng ngày 12/4/2026, Euphoria mùa 3 nhanh chóng leo lên top 1 toàn cầu trên nhiều nền tảng, tiếp tục chứng minh sức hút khổng lồ của thương hiệu teen-drama 18+ đình đám nhà HBO. Với màu sắc u tối, táo bạo và không ngại đẩy mọi giới hạn, series này ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận, kéo theo hàng loạt tranh cãi quen thuộc xoay quanh nội dung có phần nặng đô.

Tuy nhiên, không giống như hai phần đầu, phần thứ ba nhận được nhiều phản hồi trái chiều, thậm chí tiêu cực hơn. Trong đó, một phân cảnh 18+ trong trailer lại khiến khán giả phản ứng mạnh đến mức HBO buộc phải can thiệp cắt bỏ.

Euphoria đến mùa 3 vẫn cho thấy đẳng cấp của một series ăn khách

Bộ phim nhanh chóng leo top 1 Netflix toàn cầu sau khi ra mắt

Cụ thể, trong đoạn trailer Weeks Ahead giới thiệu các tập tiếp theo, nhân vật Cassie do Sydney Sweeney thủ vai xuất hiện với tạo hình gây tranh cãi: diện trang phục mang phong cách “baby”, kết hợp phụ kiện như núm ti giả của trẻ em và pose dáng mang tính gợi cảm. Ở phiên bản trailer ban đầu, phần áo hoodie màu hồng của nhân vật bị nhận xét là quá mỏng, tạo cảm giác lộ liễu, khiến phân cảnh trở nên phản cảm trong mắt một bộ phận khán giả. Thậm chí nhiều người còn gọi đây là cảnh nóng "điên rồ" nhất trên sóng truyền hình.

Sydney Sweeney có phân cảnh gây tranh cãi

Ngay sau khi trailer lan truyền, làn sóng chỉ trích nổ ra trên mạng xã hội. HBO đã nhanh chóng gỡ video, sau đó đăng tải lại video đã thay đổi cảnh quay, chỉnh sửa kỹ thuật số để phần trang phục kín đáo hơn, tránh gây hiểu nhầm về yếu tố khỏa thân. Dù vậy, bản gốc vẫn tiếp tục bị chia sẻ lại trên nhiều nền tảng, khiến tranh cãi chưa hạ nhiệt.

Thực tế, đây không phải lần đầu Euphoria vấp phải phản ứng trái chiều vì các cảnh quay nhạy cảm. Ngay từ hai mùa đầu, series đã nổi tiếng với cách khai thác trần trụi những góc tối của tuổi trẻ: tình dục, chất kích thích, bạo lực tâm lý… Nhưng sang mùa 3, khi các nhân vật đã trưởng thành, mức độ nặng đô dường như còn được đẩy lên cao hơn, kéo theo nhiều phản hồi trái chiều hơn so với hai phần trước. Nhiều ý kiến cho rằng phim đang dần lạm dụng yếu tố gây sốc, đẩy các cảnh nhạy cảm đi quá xa thay vì tập trung vào chiều sâu tâm lý nhân vật.

Euphoria mùa 3 chính thức lên sóng tập đầu vào ngày 12/4/2026, đồng thời dành một phần đặc biệt để tưởng nhớ những thành viên quan trọng của ê-kíp đã qua đời trước khi phim phát hành, gồm Angus Cloud, Eric Dane và nhà sản xuất Kevin Turen.

Lấy bối cảnh 5 năm sau phần trước, câu chuyện lần này đẩy các nhân vật ra khỏi thế giới học đường, bước vào giai đoạn trưởng thành với những lựa chọn và hệ quả nặng nề hơn. Rue (Zendaya) không những chưa thoát khỏi chứng nghiện mà còn lún sâu hơn, gánh trên vai khoản nợ khổng lồ và liên tục đối mặt với nguy cơ bị cuốn vào vòng xoáy tội phạm. Jules (Hunter Schafer) chuyển tới New York, bắt đầu cuộc sống mới nhưng lại lựa chọn con đường nhiều tranh cãi khi trở thành “sugar baby”, phản ánh rõ sự lạc lối và nhu cầu được công nhận trong một môi trường khắc nghiệt. Lexi (Maude Apatow) dần bước chân vào ngành công nghiệp giải trí với vai trò trợ lý sản xuất cho một series truyền hình, còn Maddy (Alexa Demie) trở thành quản lý nghệ sĩ, cho thấy mỗi người đều đang cố tìm chỗ đứng trong thế giới người lớn.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Nate (Jacob Elordi) và Cassie (Sydney Sweeney) bước sang giai đoạn mới khi cả hai đính hôn. Nate tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, còn Cassie chuyển hướng thành một influencer theo phong cách gợi cảm trên mạng. Tuy nhiên, lựa chọn này vấp phải sự phản đối từ Nate, đồng thời đẩy Cassie vào thế giằng co giữa việc kiếm tiền, thỏa mãn kỳ vọng cá nhân và giữ gìn mối quan hệ. Thậm chí, cô còn tìm đến các nền tảng như OnlyFans để hiện thực hóa kế hoạch tương lai, khiến hành trình của nhân vật ngày càng trở nên phức tạp và gây tranh cãi.

Tổng thể, mùa 3 của Euphoria không còn dừng lại ở những nổi loạn tuổi teen, mà chuyển sang khai thác sâu hơn về hệ lụy của trưởng thành - nơi mỗi quyết định đều kéo theo cái giá rất thật, rất đắt.

