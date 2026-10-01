Cảnh nóng bạo nhất cuộc đời Triệu Lệ Dĩnh: Khiến bạn diễn nam ái ngại, ekip phải cắt bỏ khỏi phim

Triệu Lệ Dĩnh từng đóng duy nhất một cảnh nóng thời mới vào nghề, và cho đến nay chưa từng "xông pha" một lần nào tương tự nữa.

Là một trong những tiểu hoa đán hàng đầu Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh vốn nổi tiếng với hình tượng thanh thuần, chững chạc và kiên quyết nói không với các bộ phim gán mác 18+. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngôi sao Sở Kiều Truyện cũng từng có một lần "ngoại lệ", thực hiện cảnh nóng đầy táo bạo trong tác phẩm điện ảnh cổ trang Cung Tỏa Trầm Hương.

Triệu Lệ Dĩnh từng đóng cảnh nóng táo bạo thời mới vào nghề

Đó là thời điểm mà Triệu Lệ Dĩnh vừa mới vào nghề, tham gia đóng Cung Tỏa Trầm Hương cùng Trần Hiểu và Châu Đông Vũ. Trong phim, mỹ nhân sinh năm 1987 vào vai phản diện Lưu Ly - một cung nữ dã tâm, sẵn sàng dùng mỹ sắc và thủ đoạn để tiến thân. Phân cảnh nóng diễn ra giữa nhân vật Lưu Ly và Cửu A Ca (do Chu Tử Kiêu thủ vai). Khi này, Lưu Ly mặc chiếc yếm mỏng, có nhiều hành động táo bạo ngay trên nền đất lạnh.

Điều đáng nói hơn, phía sau thước phim đầy cuốn hút kia lại là hậu trường vô cùng gian nan và ngượng ngùng với cả hai diễn viên vẫn còn rất trẻ lúc bấy giờ. Phân đoạn được thực hiện giữa mùa đông giá lạnh, khiến Triệu Lệ Dĩnh và Chu Tử Kiêu run bần bật vì phải liên tục áp lưng xuống nền đá. Thậm chí khi phải tiếp xúc thân mật với bạn diễn nữ, Chu Tử Kiêu đã không tránh khỏi những phản ứng đặc biệt, buộc ekip phải chuẩn bị đạo cụ vải đệm che chắn để bảo vệ cả hai bạn diễn khỏi sự ngại ngùng.

Cặp đôi diễn viên nằm trên nền đất lạnh hàng giờ liền

Dù vậy, Triệu Lệ Dĩnh vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp, gạt bỏ sự xấu hổ để hoàn thành tốt phân đoạn bạo nhất sự nghiệp này. Trớ trêu thay, dù cả hai diễn viên đã đầu tư tâm huyết, chịu lạnh thấu xương nhiều giờ liền để hoàn thành, cảnh nóng này cuối cùng lại bị ekip cắt bỏ hoàn toàn khi phim chiếu chính thức vì lo ngại vấn đề kiểm duyệt.

Sau Cung Tỏa Trầm Hương, Triệu Lệ Dĩnh không tham gia thêm bất kỳ cảnh nóng hay tác phẩm gán nhãn 18+ nào tương tự. Cô định hình bản thân qua các vai diễn cổ trang lẫn hiện đại có chiều sâu, từng bước khẳng định năng lực diễn xuất thực lực qua hàng loạt tác phẩm đình đám như Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện, Sam Sam Đến Rồi, Gió Thổi Bán Hạ...

Nhìn lại chặng đường sự nghiệp, nữ diễn viên đã gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ. Nhiều lần đối mặt với áp lực truyền thông xoay quanh đời tư, nàng hoa đán vẫn nỗ lực "chuyển hình", không ngại thử nghiệm các thể loại vai diễn và cốt truyện mới. Gần đây nhất, Triệu Lệ Dĩnh đã có thời gian vắng bóng vì lý do sức khỏe, song đã hoàn thành đợt kiểm tra sức khỏe chuyên sâu và đang ưu tiên nghỉ ngơi trước khi trở lại chính thức với màn ảnh.