Cảnh những bó hoa đẹp bị vứt bãi rác sau 20/10 gây tranh cãi về sự lãng phí

Hình ảnh những bó hoa tươi còn rất đẹp bị vứt bỏ như rác sau ngày 20/10 khơi lên cuộc tranh luận của cư dân mạng về sự lãng phí cả công sức và tấm lòng người tặng.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là ngày hàng nghìn, hàng vạn bó hoa tươi đẹp trang trí điệu đà được trao tặng, mạng xã hội cũng tràn ngập bài đăng khoe hoa. Thế nhưng hình ảnh dễ nhận thấy một ngày sau đó là những bó hoa bị vứt bỏ ngổn ngang ở nơi tập kết rác. Nhiều bó gần như còn giữ nguyên dáng vẻ hoàn hảo ban đầu nhưng vẫn nằm lẫn giữa túi nylon đựng rác thải sinh hoạt đang bốc mùi và những món đồ bị bỏ đi. Cảnh này kéo theo hàng loạt bình luận với các luồng ý kiến khác nhau.

Nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi nhìn những bó hoa bị bỏ đi chỉ sau một ngày lễ. Để có được một bó hoa đẹp, người mua phải bỏ ra từ vài trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng. Không chỉ tiền bạc, phía sau đó còn là công sức của người trồng, người chăm sóc, người vận chuyển và người bán hoa.

“Nhìn những bó hoa còn rất đẹp mà bị vứt lẫn vào đống rác thấy tiếc thật sự. Đôi khi chúng ta lãng phí không phải vì thiếu thốn, mà vì đã quá quen với việc có rồi bỏ”; “Người mua bỏ ra vài trăm nghìn, có khi cả triệu đồng để tặng người mình yêu thương. Vậy mà chỉ sau 1 ngày, hoa đã nằm ngoài bãi rác”; “Nếu hoa vẫn còn tươi thì có thể mang về cắm, tặng người khác hoặc đặt ở một góc nhà cho đẹp”...

Hình ảnh những bó hoa bị bỏ lại bãi rác được chia sẻ trên mạng xã hội sau ngày 20/10. (Ảnh chụp màn hình)

Nhật Quang nhìn nhận sự lãng phí không chỉ nằm ở vật chất: “Tôi nghĩ điều đáng tiếc không chỉ nằm ở tiền mua hoa mà còn ở ý nghĩa của món quà. Có người nhận được hoa ngày 20/10 là vui cả ngày, chụp ảnh đăng Facebook, nâng niu từng cành. Nhưng cũng có những bó hoa vừa qua ngày lễ đã bị bỏ đi như chưa từng có giá trị gì. Tất nhiên, người nhận có quyền quyết định món quà của mình, không ai bắt buộc phải giữ hoa mãi. Nhưng nếu hoa vẫn còn đẹp, dành thêm một chút thời gian để cắm vào bình, tặng đồng nghiệp hay mang đến một nơi nào đó có người muốn ngắm hoa thì chẳng tốt hơn sao?”

Phú Quý bình luận: “Mỗi lần nhìn thấy hoa bị vứt bỏ như vậy, tôi lại nghĩ đến những người không có điều kiện mua hoa trong ngày lễ. Có cô lao công, bác bảo vệ, những người lao động cả ngày ngoài đường, có khi nhiều năm chưa từng được ai tặng một bó hoa. Trong khi đó, những bó hoa còn tươi rói lại nằm bên đống rác chỉ vì ngày lễ đã qua”.

Ở luồng ý kiến ngược lại, không ít người cho rằng hoa tươi vốn có tuổi thọ ngắn, sau một ngày bị vứt bỏ là chuyện bình thường. Người nhận có thể đã chụp ảnh lưu niệm, tận hưởng niềm vui trong ngày lễ rồi nên không còn nhu cầu giữ lại. Theo họ, không thể yêu cầu tất cả phải tìm cách bảo quản hoa hay mất công cắm hoa chỉ vì đó là món quà được tặng.

Thu Thảo viết: “Tôi thấy chuyện hoa bị vứt sau ngày lễ chẳng có gì đáng để tranh cãi đến thế. Hoa tươi vốn chỉ đẹp được vài ngày, hết thời gian đó thì héo, rụng cánh, rụng lá, cuối cùng cũng phải bỏ đi. Người nhận đã vui khi được tặng hoa, đã chụp ảnh lưu niệm, đã có một ngày 20/10 đáng nhớ thì món quà cũng hoàn thành ý nghĩa của nó rồi. Chẳng lẽ cứ được tặng hoa là phải giữ đến khi khô cong mới được vứt? Đừng lấy sự tiếc nuối của mình để bắt người khác phải làm theo”.

Quỳnh Oanh chia sẻ một thực tế: “Nhà tôi nhỏ, không có sẵn bình cắm hoa, công việc lại bận rộn, chẳng lẽ phải chạy đi mua bình, tìm cách cắt gốc, thay nước mỗi ngày chỉ để chứng minh mình trân trọng món quà? Tình cảm nằm ở lúc người ta nghĩ đến mình, bỏ công chọn quà và trao tặng, chứ không phải ở việc bó hoa tồn tại được bao lâu”.

Nhật Hạ bình luận: “Tôi nghĩ việc giữ hoa hay bỏ hoa nên là quyền lựa chọn của người nhận. Đôi khi, món quà được gửi đến từ những người mình không thích. Họ có quyền bỏ đi, chứ chẳng cần phải giữ lại làm. Món quà chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó đem lại niềm vui, chứ không phải khiến người nhận thêm một việc phải làm”.

Một số ý kiến cho rằng nếu không có nhu cầu giữ hoa, người nhận có thể tặng lại cho người khác, mang đến bệnh viện, viện dưỡng lão hoặc tận dụng để trang trí không gian chung khi hoa vẫn còn đẹp. Quốc Tuấn viết: “Có thể mang vài bó đến viện dưỡng lão, tặng các cô chú lao công, bác bảo vệ hoặc đơn giản là tặng một người bạn chưa có dịp được nhận hoa trong ngày lễ. Nhiều khi một bó hoa mà mình không còn muốn giữ lại có thể khiến người khác vui cả ngày”.

Khánh Vũ bình luận: “Nếu các cô gái không muốn giữ cả bó hoa lớn, cũng có thể chia nhỏ thành vài bình để bàn hoặc mang tặng hàng xóm, đồng nghiệp. Tôi nghĩ không cần làm gì quá cầu kỳ, chỉ cần đừng vội vứt đi khi hoa vẫn còn sử dụng được”.