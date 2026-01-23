Cảnh Người dân sống cạnh 2 con rạch nước đen chờ “đổi đời” từ dự án 17.000 tỷ đồng tại TPHCM

Tuyến rạch Bà Lớn và rạch Ông Bé là hai trục thoát nước chính tại phía Nam TP.HCM, vừa được thông qua chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 17.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2025–2030, trong đó rạch Bà Lớn chiếm hơn 9.200 tỷ đồng và rạch Ông Bé cùng các nhánh là gần 7.800 tỷ đồng.