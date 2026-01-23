Cảnh Người dân sống cạnh 2 con rạch nước đen chờ “đổi đời” từ dự án 17.000 tỷ đồng tại TPHCM
Quốc Hoàng
Hơn 17.000 tỷ đồng được rót vào dự án cải tạo hệ thống rạch Bà Lớn và Ông Bé để nạo vét, làm đường. Công trình không chỉ giải quyết bài toán thoát nước cho 470 ha mà còn kiến tạo trục cảnh quan mới, thúc đẩy giá trị bất động sản ven kênh phát triển.
