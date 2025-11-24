Cảnh người dân Đắk Lắk ùn ùn đi sửa xe sau lũ dữ

Ngày 23-11, sau trận lũ lịch sử, người dân ở các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk ùn ùn mang xe máy, ô tô đi sửa chữa vì bị nước ngâm nhiều ngày.

Người dân ùn ùn đưa xe máy đi sửa chữa

Tại xã Hòa Thịnh, ngay khi nước rút, tại các tiệm sửa xe 2 bên đường, hàng ngàn chiếc xe máy đậu chật kín chờ đến lượt được sửa chữa. Sau nhiều ngày ngâm nước, xe máy, xe ô tô bị hư hỏng nhiều bộ phận. Trong đó, nhiều xe phải thay toàn bộ hệ thống điện, đại tu cả động cơ khiến nhiều gia đình kinh tế khó khăn thêm chật vật.

Do nhiều khu vực vùng lũ đang mất điện nên việc sửa chữa xe máy gặp nhiều khó khăn.

Anh Nguyễn Minh Tiến (trú tại Bàn Nham Bắc, xã Hòa Xuân) cho biết gia đình có 3 xe máy bị hỏng. Anh đưa đến tiệm sửa chữa để có phương tiện đi lại nhưng do xe quá nhiều chưa biết khi nào sửa xong.

Các cơ sở sửa chữa xe máy quá tải

Chủ cửa hàng sửa xe máy Chí Công cho biết lượng khách mang xe máy đến quá đông, anh và nhân viên phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn vẫn không đáp ứng kịp. Dự kiến, phải mất nhiều ngày, cửa hàng xe máy này mới sửa xong xe cho người dân.

Còn theo anh Lê Văn Bạo, chủ cơ sở sửa xe máy tại thôn Bàn Nham Nam (xã Hòa Xuân) từ sáng 23-11, người dân ồ ạt mang xe máy đến cửa hàng. Trong vài giờ, đã có đến 50 chiếc xe mang đến sửa.

"Không có điện, phải sửa thủ công nên mất nhiều thời gian. Tôi phải huy động thêm 3 người thợ nhưng cả buổi sáng cũng chỉ sửa được hơn 10 chiếc xe" – anh Bạo thông tin.

Ông Tạ Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh cho biết trận lũ lịch sử đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với người dân, đặc biệt là phương tiện đi lại. Hàng ngàn xe máy và ô tô bị ảnh hưởng. Hiện, xã vẫn đang mất điện nên chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại.