Cảnh lạ ở "Vịnh Văn Quán" sau ngày mưa xối xả: Phố xá mênh mông nước, trẻ em rủ nhau vầy nước, bắt cá

Sau trận mưa xối xả kéo dài nhiều giờ đồng hồ ngày 30/9, đến hôm nay nhiều khu vực ở Hà Nội vẫn ngập sâu, nước ngập mênh mông.

Dù buổi sáng trời đã hửng nắng, nhưng đến trưa 1/10, khu vực thành phố Hà Nội đang mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo ngập lụt trên nhiều tuyến đường.

Tại khu vực Văn Quán (Hà Đông), mưa lớn kéo dài khiến mặt nước hồ Văn Quán, hồ Than Thở dâng cao, tràn qua đường Văn Quán. Nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện, đặc biệt là ô tô, phải nằm chờ nước rút mới dám di chuyển. Người đi xe máy cũng chật vật dẫn dắt, tìm lối vòng để tránh ngập.

Trong bối cảnh giao thông khó khăn, không ít em nhỏ do được nghỉ học đã mang theo xô nhựa ra khu vực ngập để vui đùa, vầy nước. Một số nhóm bạn trẻ còn xách theo thùng xốp, rổ rá đi bắt cá tại những đoạn đường ngập sâu, tạo nên khung cảnh vừa lạ lẫm, vừa tiềm ẩn nguy hiểm.

Nước dâng cao khiến hồ Văn Quán, hồ Than Thở các đường xung quanh hồ "hòa làm một".

Nhiều đoạn đường nước ngập đến đầu gối, nhiều người phải dắt bộ xe máy bì bõm lội qua

Nước hồ tràn lên ngập kín hết đường và vỉa hè khu vực Văn Quán.

Người dân dắt xe máy bì bõm qua đoạn ngập, trong khi một số bạn trẻ lội ra vầy nước, chụp ảnh....

Nhóm thanh niên xách thùng xốp, rổ nhựa đi bắt cá ngay trên lòng đường ngập lụt.

Các em nhỏ mang theo xô nhựa, rổ nhựa ra nghịch nước, bắt cá giữa đoạn đường ngập ở khu vực Văn Quán.