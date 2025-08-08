Cảnh lạ ở Vạn Hạnh Mall: Giới trẻ "tạm dừng" mua sắm, ùn ùn kéo đến làm 1 việc

Clip: Di Anh

Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của hàng trăm người, đặc biệt là giới trẻ. Ngay tại sảnh trung tâm thương mại, những mô hình giả lập tai nạn, dụng cụ cấp cứu và đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp đã tạo nên một không gian học tập thực tế, sống động. Người tham gia được trực tiếp thực hành trên các tình huống giả định như bất tỉnh, gãy xương, đuối nước… những tai nạn phổ biến trong đời sống hằng ngày.

Không ít người ban đầu chỉ là khách đi mua sắm, nhưng khi nhìn thấy buổi huấn luyện đã lập tức dừng chân tham gia. Họ được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản như đánh giá hiện trường, kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, sơ cứu nạn nhân bất tỉnh còn thở, cầm máu, cố định chấn thương...

Bạn Tiểu Ngọc (ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) chia sẻ: “Em mới học được hai kỹ năng là đánh giá hiện trường xem có an toàn để tiếp cận không và cách xử lý khi người bị nạn bất tỉnh nhưng vẫn còn thở. Em thấy rất nhiều người tham gia, mọi người đều hào hứng và quan tâm. Em và bạn bè sẽ áp dụng những gì học được để sơ cứu nếu người thân hoặc người xung quanh gặp nạn”.

Tương tự, bạn Trần Phạm Phương Dung (phường Tân Định, quận 1) cũng lần đầu được tiếp cận với các kiến thức sơ cứu:

“Trước đây em không để ý tới việc học sơ cứu. Nhưng gần đây mẹ em gặp tai nạn, rồi em cũng thấy nhiều vụ chết đuối, tai nạn trên mạng nên bắt đầu quan tâm hơn. Tham gia chương trình này, em học được cách xử lý khi bị gãy xương, bất tỉnh, chảy máu... Em nghĩ ai cũng nên biết những kỹ năng này, để giúp chính mình và người khác”.

Bạn Nguyễn Hoàng Phúc thì ấn tượng với cách tổ chức trực quan, dễ hiểu: “Khi tham gia event này, em thấy các kỹ năng sơ cứu không quá khó. Chỉ cần thực hành đúng cách là có thể giúp đỡ người gặp nạn. Những gì học được hôm nay rất thực tế và cần thiết”.

Không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức, chương trình còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về vai trò của sơ cấp cứu trong đời sống. Rất nhiều bạn trẻ sau khi tham gia đã bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục học thêm, giới thiệu cho người thân cùng tham gia các hoạt động tương tự trong tương lai.

Sự kiện lần này tại Vạn Hạnh Mall cũng là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi trong nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ khi họ không chỉ quan tâm đến những hoạt động giải trí mà còn chủ động học hỏi những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Đây cũng là một hình thức tiếp cận sáng tạo, khi kiến thức y khoa được đưa vào không gian công cộng, dễ tiếp cận và gần gũi hơn bao giờ hết.

Ảnh, clip: Di Anh