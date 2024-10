Cảnh hôn vô đạo đức trong phim Hàn

Tối ngày 29/12, Dear Hyeri đã lên sóng tập cuối - khép lại một hành trình đầy hỗn độn và tranh cãi trong suốt thời gian qua. Ban đầu, dự án truyền hình này rất được khán giả kỳ vọng khi sở hữu cốt truyện đầy nhân văn về bệnh đa nhân cách, cùng việc hợp tác với nữ hoàng rating Shin Hye Sun. Nhưng đáng tiếc, chỉ sau 4 tập, người xem lại ngỡ ngàng nhận ra những tình tiết trong bộ phim đang có vẻ "sai sai", kịch bản đầy lỗ hổng, thậm chí nam nữ chính đều hành xử như những kẻ ích kỷ, chỉ quan tâm đến hạnh phúc của mình mà không ngại làm tổn thương người khác - cụ thể là nam phụ Joo Yeon (Kang Hoon thủ vai).

Shin Hye Sun bị "ghét lây" khi đóng Dear Hyeri

Ở các tập trước đó, Eun Ho (Shin Hye Sun thủ vai) sau những lần nhập nhằng qua lại giữa Hyun Oh và Joo Yeon thì cô đã quyết định về lại bên vòng tay của nam chính Hyun Oh, nhưng hành động của cô vẫn khiến khán giả sôi máu khi thản nhiên bắt chước hành động của Hyeri như một cách để an ủi nam phụ. Thậm chí, đến cả cái bắt tay tạm biệt, Joo Yeon cũng bị bàn tay "kém duyên" của Hyun Oh xuất hiện ngăn chặn.

Nhiều khán giả chỉ trích biên kịch "não tàn" khi xây dựng hình tượng nam chính toxic, chia tay suốt bao năm vẫn lạnh lùng tổn thương người mình yêu nhưng chỉ cần một nụ hôn là nữ chính chấp nhận tha thứ tất cả. Trong khi đó, nam phụ đậm chất "cờ xanh" lại bị nữ chính "trap" lên "trap" xuống rồi phải tự học cách cam chịu, nhẫn nhịn dù ban đầu anh chẳng làm gì có lỗi với ai.

Nữ chính nhập nhằng giữa hai chàng trai

Nhưng đó chưa phải là đỉnh điểm của sự bức xúc, khi tập cuối mới đây còn "chiêu đãi" khán giả một cảnh hôn "lạnh gáy" khi nam nữ chính hôn nhau say đắm ở một cánh đồng cỏ lau. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu nơi đây không phải là nơi mà Hyeri thực sự - em gái của nữ chính từng mất tích. Trước đó, khi không có Hyun Oh bên cạnh, cô tỏ ra rất sợ hãi khi đến nơi này vì cảm giác ân hận, ký ức kinh hoàng vì gián tiếp khiến em gái mất tích sẽ hiện lên. Kỳ lạ thay, khi hai người tái hợp, Eun Ho lại vui vẻ, hồn nhiên, thậm chí còn làm nũng đòi hôn người yêu. Cô dường như đã quên sạch việc đây từng là hiện trường của một vụ án đến giờ vẫn chưa tìm thi thể, mà nạn nhân còn là người thân ruột thịt của cô.

Cảnh kết của Dear Hyeri dấy lên tranh cãi

Tập cuối Dear Hyeri kết thúc với Happy Ending dành cho cặp đôi chính cùng với việc bỏ ngỏ hàng loạt những câu hỏi. Liệu Hyeri còn sống hay đã chết khi đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thế? Căn bệnh đa nhân cách của Hyeri bắt nguồn từ đâu? Vì đâu mà căn bệnh này tự nhiên chữa khỏi?

Một số bình luận mỉa mai của cộng đồng mạng:

- Phim này là phim chữa lành cho chính biên kịch, chứ chúng tôi thì không. Đúng kiểu muốn viết gì thì viết, đừng nghĩ viết đại một cái kết cho cặp đôi chính hạnh phúc là làm hài lòng khán giả. Một bộ phim "nát" thật sự.

- Em gái biến mất -> Chia tay bạn trai sau 8 năm hẹn hò -> Sau khi chia tay, tính tình của cô em gái xuất hiện như một nhân cách thứ hai (không phải sau khi nhỏ kia biến mất) -> Quay lại với bạn trai -> Nhân cách thứ hai biến mất (không có tìm cô em gái, nhỏ đó vẫn mất tích) -> Vào rừng nơi em gái mất tích rồi tổ chức tiệc chia tay với nhân cách thứ hai (vẫn chưa tìm được nhỏ kia nha quý vị) -> Nhận được lời cầu hôn từ bạn trai và hôn anh ta trong khu rừng nơi cô em gái biến mất.

- Nghe nói Kang Hoon rút khỏi Running Man để quay bộ phim rác rưởi này hả?

- Ý nghĩa phim này là muốn qua lại với nhiều anh thì cứ nói mình có bệnh là sẽ được tha thứ hả?

- Cái cảnh kết hôn nhau ở chỗ em gái mất tích là sao vậy? Thật đáng sợ.

- Coi phim này Kang Hoon, chứ kịch bản nuốt không trôi. Bàn tay vàng của Kim Hye Shin mà va phải kịch bản như này thì tan nát sự nghiệp.

- Cảnh hôn cuối không thấy vô đạo đức hả? Bà nữ chính còn làm nũng nữa chứ, hạnh phúc kiểu gì ở một nơi mà người thân mình từng ra đi vậy? Buông bỏ quá khứ chứ không có nghĩa là chà đạp lên các giá trị nhân sinh quan cơ bản đâu.

- Thật thích cái cách biên kịch biến nam nữ chính thành phản diện trong phim đến lúc cuối cùng. Ai viết kịch bản này nên cúi đầu xin lỗi Shin Hye Sun, Lee Jin Wook với Kang Hoon đi.

- Xui lắm mới xem trúng cái phim này, còn xem được tới cảnh kết để rồi câm nín luôn.