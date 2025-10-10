Cảnh hoang tàn khó tin tại Quốc Tử Giám triều Nguyễn trước khi chi 108 tỷ đại tu

Di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn có phần trước gồm Bia Thị Học và Di Luân Đường và các dãy nhà học, cư xá. Phần sau của công trình gồm Tân Thơ viện (thư viện) và nhà Tế Tửu (hiệu trưởng), Tư Nghiệp (hiệu phó). Từ năm 1976 - 2025, phần trước của di tích Quốc Tử Giám là trụ sở Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế).

Tháng 8/2022, vụ hỏa hoạn xảy ra tại dãy nhà bên phải Di Luân Đường (nơi Bảo tàng trưng bày các hiện vật thời kháng chiến chống thực dân Pháp). Dù toàn bộ hiện vật được trưng bày tại dãy nhà này không bị thiệt hại nhưng hệ thống mái, kèo chịu lực của dãy nhà làm bằng gỗ bị lửa thiêu cháy khiến một phần mái khu nhà bị sập xuống.