Cảnh giác trước khả năng lặp lại lũ lịch sử ở miền Trung

Sáng 7/10, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) tổ chức cuộc họp ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và mưa lũ lớn ở Trung bộ dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp.



Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng ngày 7/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp còn cách các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa khoảng 170 km. Tuy nhiên, vùng áp thấp ít có khả năng mạnh lên và có xu hướng đi vào các tỉnh Nam Trung Bộ.

“Đáng lo ngại là vào ngày 13 và 14/10 sẽ tiếp tục có một ATNĐ đi vào Biển Đông. Cơn ATNĐ này trùng với thời điểm đang diễn ra mưa lũ đợt hai ở khu vực Trung bộ nên cần phải đặc biệt lưu ý”, ông Khiêm cảnh báo.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

Về mưa lớn, ông Khiêm vẫn nhấn mạnh khu vực Trung bộ sẽ có hai đợt mưa lớn. Trọng tâm của đợt mưa đầu tiên sẽ diễn ra vào hôm nay (7/10), kéo dài từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, đơn cử như ở Quảng Ngãi có lượng mưa đến 700 mm. Dự báo tổng lượng mưa hai đợt có thể lên tới 500-1.000 mm hoặc cao hơn.

Tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Đồng Văn Tự cho biết, các hồ chứa ở Trung Bộ đang ở mực nước thấp, dao động quanh 30-40% dung tích. Các hồ lớn có nhiệm vụ điều tiết lũ như hồ Tả Trạch, Cửa Đạt, Ngàn Trươi dung tích tiếp nhận khoảng 2 tỷ m3 nên mưa 500-700mm không đáng lo ngại.

Thông tin tại cuộc họp, ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, ở miền Trung có khoảng 20 hồ thủy điện do EVN quản lý, mực nước hiện nay đang ở mức thấp (30-40%), do đó, mưa lớn vẫn có khả năng ứng phó. Tập đoàn cũng đã có văn bản chỉ đạo tập trung đảm bảo an toàn hồ đập, theo dõi diễn biến mưa và lượng nước về hồ để vận hành.

Lưu ý về các hồ chứa, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài nhấn mạnh, hiện nay nhiều hồ chứa thủy điện, thủy lợi ở phía bắc đã đầy nước, trong đó có ba hồ đang phải xả lũ: “EVN cần kiểm tra phía hạ du để sẵn sàng phương án xả lũ. Kinh nghiệm năm 2011, đồng loạt các địa phương phản đối về việc thủy điện xả lũ ồ ạt gây ra lũ chồng lũ. Do đó, năm nay kiên quyết không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ”.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, vùng ảnh hưởng của áp thấp về gió không nhiều nhưng tạo ra lượng mưa rất lớn, trọng tâm mưa từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Lượng mưa bình quân 300-500 mm, có những nơi đến 1.000 mm, khả năng lặp lại trận lũ lịch sử như năm 2017 là rất cao.

Ông Hiệp đề nghị đặt báo động các hồ trong khu vực này ở mức cao nhất. Vì trong thời gian ngắn mưa cực đoan và rất lớn, trong khi đó ở đây lượng hồ nhỏ nhiều. Đối với các hồ do Bộ NN&PTNT quản lý, trong đó có Tả Trạch, Ngàn Trươi đặt ở mức báo động đặc biệt, ưu tiên chỉ đạo để điều tiết lũ. Lực lượng công an, quân đội cần sẵn lực lượng, phương tiện để tiếp cận khi ngập lụt trên diện rộng.