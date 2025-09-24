Cảnh giác khi điện thoại nóng dù không sử dụng, dung lượng 4G hết nhanh bất thường, mạng chập chờn...

Khi thiết bị của bạn tiêu thụ dữ liệu mạng 4G/5G nhiều hơn bình thường mà không có lý do rõ ràng, đó có thể là dấu hiệu của mã độc (malware) hoạt động ngầm.
CNET cho biết mã độc chạy nền có thể sử dụng dữ liệu để gửi thông tin cá nhân đến máy chủ của hacker, đào tiền ảo (cryptojacking), hoặc thực hiện tấn công mạng như DDoS. .
Dấu hiệu bất thường
- Bỗng dưng hết dung lượng: Bạn hết dung lượng mạng một cách nhanh chóng dù không sử dụng nhiều.
- Thiết bị nóng hoặc chậm : Điện thoại/máy tính nóng bất thường hoặc chạy chậm khi không sử dụng, do mã độc chiếm tài nguyên mạng.
- Mạng chập chờn dù tín hiệu mạnh : Kết nối Wi-Fi/4G/5G không ổn định dù tín hiệu tốt, có thể do hacker thực hiện tấn công man-in-the-middle (MITM).
Hậu quả khi bị hacker sử dụng thiết bị
- Mất dữ liệu cá nhân : Hacker thu thập thông tin như mật khẩu, hình ảnh, hoặc lịch sử giao dịch từ thiết bị.
- Thiệt hại tài chính : Hóa đơn mạng tăng cao, hoặc hacker truy cập ví điện tử để rút tiền.
- Thiết bị bị hỏng : Mã độc đào tiền ảo làm nóng máy, giảm tuổi thọ pin hoặc phần cứng.
- Vô tình tham gia hoạt động bất hợp pháp : Thiết bị của bạn bị dùng để gửi spam, tấn công DDoS, hoặc đào tiền ảo, khiến bạn vô tình liên quan đến hoạt động phạm pháp.
- Lây lan mã độc : Hacker sử dụng thiết bị để gửi tin nhắn lừa đảo đến bạn bè, gây tổn hại danh tiếng.
Cách xử lý khi phát hiện dấu hiệu lạ
- Kiểm tra ứng dụng tiêu tốn dung lượng : Vào cài đặt (Settings > Data Usage trên Android hoặc Cellular trên iOS) để xem ứng dụng nào dùng nhiều dữ liệu. Tắt dữ liệu nền cho ứng dụng nghi ngờ.
- Gỡ ứng dụng đáng ngờ : Xóa các ứng dụng lạ hoặc không nhớ cài lúc nào, đặc biệt từ nguồn không uy tín.
- Thường xuyên quét mã độc : Sử dụng phần mềm uy tín để quét và xóa mã độc.
- Cập nhật hệ điều hành và ứng dụng: Vá lỗ hổng bảo mật bằng cách cập nhật Android, iOS, hoặc Windows mới nhất.
- Kiểm tra quyền truy cập ứng dụng: Thu hồi quyền truy cập không cần thiết (như camera, micro) trong cài đặt thiết bị.
- Khôi phục cài đặt gốc nếu cần : Nếu mã độc không thể xóa, sao lưu dữ liệu quan trọng và reset thiết bị.
- Bật xác thức hai yếu tố (2FA) : Bảo vệ tài khoản ngân hàng, ví điện tử, và email bằng 2FA để ngăn truy cập trái phép.