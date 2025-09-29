Sư đoàn Hỗn hợp 18 phá hủy 4 xuồng của Quân đội Ukraine trên sông Dnipro, theo video Bộ Quốc phòng Nga mới công bố.

Lực lượng thuộc Quân đoàn Hỗn hợp 18, một phần của nhóm quân Dnepr (Nga), đã phá hủy 4 xuồng của Quân đội Ukraine trong đêm tại vùng Kherson. Video ghi lại hoạt động từ UAV do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Các xuồng của Ukraine được trinh sát đêm Nga phát hiện trên bờ phải sông Dnipro, những xuồng này dự định vượt sang bờ bên kia.

Một trong các xuồng máy đã bắt đầu di chuyển, nhưng vài phút sau nó bị tiêu diệt bởi một drone FPV. 3 xuồng còn lại bị phá hủy khi các drone khác thả đạn nổ phân mảnh xuống chúng.

Những người điều khiển drone hàng ngày phá hủy trang thiết bị và lực lượng của Quân đội Ukraine trên bờ phải sông Dnipro. Họ sử dụng drone tấn công để công kích sở chỉ huy, pháo binh, cối, xe bọc thép và kho đạn đối phương.

Với sự trợ giúp của drone, quân nhân Nga có thể giám sát đối phương theo thời gian thực, quan sát hướng di chuyển và dẫn bắn pháo binh cũng như các cuộc tấn công bằng hệ thống phóng loạt.

Trước đó có thông tin cho biết các biệt kích của Quân đội Ukraine cố gắng xâm nhập khu vực đảo trên sông Dnipro nhưng đã gặp các drone FPV được điều động để chặn.





Theo TVzvezda



