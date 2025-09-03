Cảnh đẹp đất Bắc ấn tượng trong loạt phim kinh dị Việt

Sau nhiều năm phim rạp nội địa tập trung ở thị trường phía Nam với các bối cảnh quen thuộc như TP HCM, Đà Lạt, Vũng Tàu, Phan Thiết…, một số dự án dần khai mở những “cung đường” bối cảnh mới tại miền Bắc, mang đến sự mới lạ cho các câu chuyện điện ảnh. Nổi bật là dòng phim kinh dị, nơi các khung cảnh đời thường được thay áo bằng sắc màu ma mị.

Đèn âm hồn

Bộ phim được cách tân từ truyện Người con gái Nam Xương, là tác phẩm hiếm hoi của điện ảnh Việt khai thác bối cảnh tại tỉnh Cao Bằng. Trong đó, nhiều tình huống diễn ra bên thác Cò Là thuộc xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh (theo địa giới cũ). Thác cao khoảng 30m, gồm ba tầng nước trong xanh, đổ xuống ầm ào giữa núi rừng, làm nên bức tranh hút mắt trên màn ảnh rộng.

Ngoài ra, phim cũng dẫn dắt khán giả bước vào hệ thống hang động lâu đời và ghé thăm thác bản Giốc - biểu tượng của vùng Đông Bắc. Thiên nhiên nguyên sơ, huyền hoặc đưa đẩy thêm không khí của phim.

Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu

Tác phẩm của đạo diễn Victor Vũ mở ra chuyến phiêu lưu kỳ vĩ trên màn ảnh gắn liền kỳ án của ngôi làng miền sơn cước. Theo bước chân Kiên đại nhân truy tìm hung thủ, cảnh sắc nơi thâm sơn cùng cốc của Tuyên Quang và Cao Bằng liên tục trải rộng trên màn ảnh.

Những cánh rừng trúc đẹp tựa trong phim võ hiệp, mặt hồ trong xanh nhưng mang nhiều oán khí, thác nước hùng vĩ như cất giấu những mưu toan con người. Không chỉ thu hút về visual, loạt bối cảnh còn đóng góp quan trọng vào việc kể chuyện trong phim.

Tết ở làng Địa Ngục - Kẻ ăn hồn

Để khắc họa ngôi làng trên núi cao, được bao phủ bởi sương mù và cách biệt thế giới như mô tả trong nguyên tác văn học, series Tết ở làng Địa Ngục và phim điện ảnh Kẻ ăn hồn tìm đến làng Sảo Há, Hà Giang.

Ngôi làng cổ của người Mông ít được người dân miền xuôi biết đến, nằm nơi địa thế hiểm trở, không sóng điện thoại, không điện và phải kéo nước sinh hoạt qua hai ngọn đồi cao gần 2.000m. Với lợi thế bối cảnh giống truyện 99%, những nghi thức hiến tế, các cảnh án mạng trong phim thêm rùng rợn.

Khế ước bán dâu

Thay vì bối cảnh miền cao như các phim nói trên, Khế ước bán dâu đặt bối cảnh tại vùng trung du nơi có sông suối, núi non hiền hòa nhưng tiềm ẩn những điều kỳ bí khó lý giải.

Câu chuyện phim xoay quanh số phận của một nàng dâu mới về nhà chồng, chủ yếu diễn ra tại căn nhà cổ nhiều gian với mái ngói, cột gỗ và sân lát gạch đỏ, mang đến không khí hào môn đất Bắc. Đây cũng là nơi diễn ra nghi thức giao kèo với quỷ dữ duy trì lâu năm của gia tộc này.

Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại

Không chỉ phù hợp với các phim kinh dị cổ trang, cảnh sắc thiên nhiên miền Bắc cũng hòa hợp và tạo dấu ấn riêng cho các câu chuyện thời hiện đại, nổi bật là Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại, tác phẩm sắp ra mắt của đạo diễn Lương Đình Dũng.

Câu chuyện phim mở đầu khi Bảo (Nguyễn Xuân Thắng đóng) cải tạo một chiếc xe hơi không rõ nguồn gốc. Từ đây, những chuyện kỳ lạ liên tục diễn ra, hồn ma của một cô gái trẻ không ngừng bám riết Bảo và dẫn tới nhiều cái chết bi kịch của người vô tội.

Ấp ủ dự án trong 2 năm, đạo diễn Lương Đình Dũng ê kíp sản xuất dày công tìm kiếm bối cảnh cho câu chuyện đậm màu bạo lực và có sức nặng tâm lý. Không chỉ các tình huống quan trọng mà ngay cả những cảnh phim ngắn cũng được đặt vào một khung cảnh vừa vặn, có tính kể chuyện và truyền tải cảm xúc.

Thảo nguyên dứa lớn nhất Việt Nam ở Tam Điệp, Ninh Bình; hang động hơn 1km ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa; khu rừng già nguyên sinh ở Mộc Châu, Sơn La; di sản Tràng An, Ninh Bình; cầu lịch sử Hàm Rồng, Thanh Hóa… bước lên phim với chất thi ca, giàu bản sắc văn hóa nguyên bản, nhưng đồng thời phủ thêm tấm áo màu xám, mang đến cảm giác rừng thiêng nước độc của một địa phương được hư cấu hoàn toàn trên màn ảnh.

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết ê kíp thực hiện các cảnh quay ở điều kiện khắc nghiệt như quay ở dưới nước trong thời tiết 10-12 độ C, di chuyển giữa làn sương mù dày đặc và mưa tầm tã, đi bộ leo dốc đường khó hơn 1km để vào đến hang Bàn Bù chưa từng được dân quay phim khám phá… Mọi thử thách đều được chinh phục với mục tiêu lựa chọn bối cảnh đắt giá, tạo ra những khung hình mới lạ cho dòng phim kinh dị Việt Nam.

Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại quy tụ các diễn viên Nguyễn Xuân Thắng, Bé Quyên, Yu Dương, Hứa Vĩ Văn. Phim dự kiến khởi chiếu từ 26/9/2025, mang đến thêm một lựa chọn phim Việt vào mùa thu này.