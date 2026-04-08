Cam kết quan trọng trong cuộc gặp của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Trump

Nhân dịp tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình tại thủ đô Washington, D.C., sáng 20/2/2026 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong cuộc gặp, Tổng thống Trump đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong cân bằng cán cân thương mại song phương, cũng như các hợp đồng giá trị vừa được ký kết trong chuyến công tác này của Tổng Bí thư. Ông phản hồi tích cực đối với các đề xuất hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ của Việt Nam, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược (D1-D3) - danh sách chặn việc mua công nghệ tiên tiến từ các công ty Mỹ. Ông Trump cũng tái khẳng định cam kết của Washington đối với một Việt Nam "mạnh mẽ, độc lập, tự lực và thịnh vượng".

Các chuyên gia đánh giá động thái dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Washington có thể biến Việt Nam từ một trung tâm lắp ráp chip thành một đối tác sản xuất.

Việc loại bỏ điều khoản này sẽ mở đường cho Việt Nam chuyển từ khâu lắp ráp và đóng gói chip sang sản xuất chip, định vị lại vị thế của mình như một đối tác công nghiệp chip cho Mỹ.

"Đối với chuỗi cung ứng bán dẫn, quyết định này báo hiệu sự chuyển đổi của Việt Nam từ một trung tâm lắp ráp cuối khâu sang một đối tác sản xuất và thiết kế", Sujai Shivakumar, giám đốc dự án Đổi mới Sáng tạo Mỹ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nói.

"Washington đang mở đường cho Hà Nội tiếp cận các công cụ và phần mềm cao cấp của Mỹ, vốn rất cần thiết cho việc sản xuất chip tiên tiến", vị chuyên gia này nói thêm.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nâng tầm Việt Nam lên vị thế đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023. Ông Trump đã tiếp tục những gì ông Biden đã để lại.

Chiến dịch phối hợp tạo đòn bẩy tối đa của Việt Nam

"Mỗi lần trở lại, tôi đều thực sự ấn tượng với những tiến bộ mà các bạn đã đạt được", John Neuffer, chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA) có trụ sở tại Washington, nói với các đại diện của Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội hồi đầu năm 2026 để tham dự một hội nghị về chip. Ông đã nêu tên Intel, Samsung, Qualcomm, Amkor và Marvell là các thành viên SIA hiện đang hoạt động tại Việt Nam.

Vào ngày 16/1, Tổng Bí thư Tô Lâm, đã dự khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên ở Việt Nam.

Do tập đoàn Viettel điều hành, nhà máy này dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất thử nghiệm vào cuối năm 2027, sản xuất chip 32 nanomet, loại chip được sử dụng trong ô tô, mạng viễn thông và thiết bị công nghiệp.

Nhà máy của Viettel là một phần của chiến dịch mạnh mẽ hơn. Vào ngày 15/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ ông Eduard Stiphout, phó chủ tịch cấp cao của ASML, công ty Hà Lan sản xuất các máy móc cần thiết để sản xuất chip tiên tiến.

Hai ngày sau, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc gặp riêng với phái đoàn ASML, thảo luận về một trung tâm đào tạo và sự hiện diện chính thức của công ty tại Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 7.000 kỹ sư chip và đặt mục tiêu đạt 50.000 vào năm 2030, theo kế hoạch của chính phủ. Qualcomm đã mở trung tâm nghiên cứu lớn thứ ba toàn cầu của mình tại Việt Nam, và Amkor đã đầu tư 1,6 tỷ USD vào một nhà máy đóng gói, lớn nhất của hãng trên toàn thế giới. Các nhà phân tích dự đoán thị phần đóng gói chip toàn cầu của Việt Nam sẽ tăng lên gần 9% vào năm 2032 từ mức 1% năm 2022.

Trong khi cam kết về ngành chip là một trong số nhiều thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm Washington của Tổng Bí thư Tô Lâm, thì đây là thỏa thuận có tầm nhìn dài hạn nhất.