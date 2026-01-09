Cảnh chú rể tự tay trang điểm cho vợ trong ngày cưới khiến dân mạng 'tan chảy'

Dân mạng không ngớt lời khen ngợi chú rể khéo tay trang điểm cho cô dâu. (Nguồn: @imfine...201)

Clip đang nổi trên mạng xã hội TikTok ghi lại khoảnh khắc diễn ra trong ngày cưới , chú rể cầm son, hộp phấn và mút phấn để trang điểm cho cô dâu. Hành động rất tình cảm, tinh tế của chú rể khiến cộng đồng mạng tấm tắc khen ngợi.

Đoạn video ngắn này nhanh chóng "gây sốt" sau khi được đăng tải trên mạng xã hội. Nhiều người cho biết họ thấy rất ngưỡng mộ chú rể , không ngờ đàn ông mà cũng khéo tay như vậy: "Đúng là chồng người ta chưa bao giờ làm mình thất vọng. Nhìn cách anh ấy cầm mút tán phấn là biết ngày thường cưng chiều vợ đến mức nào rồi"; "Một cảnh đậm chất ngôn tình tưởng chỉ có ở trong truyện"...

"Đàn ông khéo tay đã hiếm, đàn ông chịu khó học cả cách trang điểm để chăm vợ thế này thì đúng là 'cực phẩm'. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc"; "Vẻ đẹp nằm ở sự quan tâm. Có thể lớp nền không hoàn hảo bằng thợ chuyên nghiệp, nhưng chắc chắn đây là lớp trang điểm đẹp nhất cuộc đời cô dâu"; "Nhìn đôi mắt anh ấy chăm chú soi từng chút một mà thấy ấm lòng quá. Sự tinh tế này không phải ai cũng có đâu nha"...

Khánh Trang bình luận: "Không cần những lời phô trương, chỉ cần hành động chăm chút cho vợ trong ngày trọng đại thế này là đủ biết cô dâu đã chọn đúng người rồi. Mấy ai là đàn ông mà cầm cây son, hộp phấn tự tin được như anh này. Nhìn ánh mắt tràn đầy tình cảm anh ấy dành cho cô dâu kìa, thật sự là một khoảnh khắc vô giá".

Vũ Huyền nhận xét: "Ngưỡng mộ sự khéo léo của chú rể một, thì ngưỡng mộ tình yêu của hai bạn mười. Đây chính là minh chứng cho việc khi yêu thật lòng, người ta sẽ học cách làm tất cả vì đối phương. Chú rể không chỉ khéo tay mà còn có một trái tim cực kỳ ấm áp. Chúc mừng hai bạn đã tìm thấy nhau".

Không ít cô gái hài hước đùa rằng mình chưa làm đám cưới Tết này vì chưa tìm được anh chồng biết trang điểm. Mỹ Lam viết: "Hóa ra lý do tôi chưa lấy chồng là vì chưa tìm được anh nào biết đánh khối và kẻ mắt cho mình. Xem xong clip tự nhiên thấy tiêu chuẩn chọn người yêu của mình tăng vọt lên một tầm cao mới. Khéo tay quá mức cho phép rồi!".

Xem cảnh này, nhiều cô gái mong sau này chồng cũng sẽ trang điểm cho mình trong ngày cưới. (Ảnh chụp màn hình)

Phan Nga bày tỏ cảm xúc ghen tị: "Chú rể cầm mút tán nền mà mượt hơn cả mình tự làm. Có khi nào chú rể là thợ trang điểm ẩn danh không chứ đàn ông bình thường chỉ biết son là màu đỏ thôi mà? Sau tôi tìm người yêu thì câu đầu tiên hỏi là anh biết chuốt mi và kẻ chân mày không? Mấy việc đó em không tự làm được".

Clip trên được một số cư dân mạng nhìn nhận ở khía cạnh bình đẳng giới, bày tỏ quan điểm rằng không nên mặc định trang điểm là công việc của phụ nữ mà nam giới nếu khéo tay làm cũng rất tốt. Hoàng An viế: "Hình ảnh đẹp nhất hôm nay! Nó chứng minh rằng không có công việc nào là chỉ dành cho phụ nữ. Khi yêu thương đủ lớn, phái mạnh sẵn sàng học cách cầm cọ, cầm son để chăm sóc cho người phụ nữ của mình".

Thành Vũ bình luận: "Hôn nhân hiện đại là đây chứ đâu! Chồng hoàn toàn có thể hỗ trợ vợ từ những điều nhỏ nhất như trang điểm. Sự tinh tế của anh ấy cho thấy phái nam hoàn toàn có thể khéo léo và giàu tình cảm. Một hình ảnh văn minh và rất đáng học tập".