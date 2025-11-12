“Cành cây khô” giá bạc triệu khiến hội chị em phát sốt: Mộc lan chơi được cả tháng, nở rộ như tranh nếu biết chăm đúng cách

Mùa xuân là mùa của sự hồi sinh, và ngoài hoa đào, hoa mơ, có lẽ sự báo hiệu cho sự sống mới mẻ ấy rõ ràng còn loài hoa sang chảnh được nhiều người ưa thích đó là hoa mộc lan. Những cành cây khẳng khiu, tưởng chừng như vô tri vô giác, lại ẩn chứa sức sống mãnh liệt. Khi bung nở, những đóa hoa mộc lan trắng muốt, tím biếc không chỉ mang lại hương thơm thanh thoát mà còn thể hiện một nét đẹp rất riêng, rất quý tộc.

Đó cũng là lý do dù giá không hề rẻ, thậm chí lên đến vài triệu đồng cho một cành mộc lan to đẹp, giới yêu hoa vẫn sẵn lòng chi tiền để sở hữu sớm, thậm chí là chơi ngay từ tháng 11, tháng 12 Dương lịch để tô điểm cho không gian sống.

Trào lưu này xuất phát từ Trung Quốc, nơi người ta tin rằng hoa mộc lan là biểu tượng của báo ân, chân thành, tình yêu thuần khiết và lòng trung trinh. Dân chơi hoa ở Việt Nam cũng nhanh chóng “bắt trend”, mang những cành mộc lan khô từ các chợ hoa đầu mối hoặc đặt tận nơi trồng về, rồi chăm tỉ mỉ từng chút một để hoa nở đều, nở đẹp.

Tuy nhiên, thú chơi này lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật chăm sóc đặc biệt. Làm thế nào để những nụ hoa cứng đầu bung nở đều và kéo dài thời gian thưởng thức?

Cành cây khô tiền triệu nhưng khiến hội chị em “nghiện”

Thoạt nhìn, mộc lan trụi lá, chỉ toàn cành khẳng khiu, tưởng như vô hồn, nhưng khi nụ bật vỏ, cánh hoa bung ra lại rực rỡ đến ngỡ ngàng. Người chơi gọi vui là “chơi xuân từ cành khô”. Mỗi cành có giá từ 500.000 đến 2 triệu đồng tùy kích thước và độ già của nụ. Nhiều nơi cũng có cành lẻ giá khoảng 100.000 - 200.000 đồng nhưng chất lượng hoa không tốt bằng và thậm chí chúng còn khó nở.

Theo chia sẻ từ một người bán hoa lâu năm ở Bắc Ninh: "Cành mộc lan già thường có nụ mẩy, lớp lông bên ngoài mỏng, sờ vào thấy cứng thì tỉ lệ nở cao. Cành non nhiều lông, nụ mềm thì khả năng nở thấp, hoặc hoa không bung hết lớp vỏ".

Người sành chơi thường chọn mộc lan trắng hoặc tím nhạt vì màu hoa sáng, dễ phối bình, đặc biệt khi cắm trong bình gốm sứ hoặc lọ thủy tinh cổ điển tạo cảm giác thanh nhã, sang trọng như “tiểu thư cổ điển đọc thơ dưới hiên nhà. Cũng có giống hoa mộc lan tím đỏ đẹp mắt nhưng loại này khó nở hơn và cũng kén thời tiết lẫn cách chăm.

Theo một blogger làm vườn ở Trung Quốc chia sẻ: Người Trung Quốc từ xưa coi mộc lan là “hoa của sự biết ơn và tình yêu bền vững”, thường dùng để tặng người thân hoặc bạn bè. Mỗi dịp đầu xuân, họ lại cắm vài cành mộc lan trong bình gốm men lam, để trong phòng khách như lời cầu chúc an lành và thịnh vượng.

Bên cạnh ý nghĩa, họ cũng truyền tay nhau cách “đánh thức” mộc lan nở:

- Cắt gốc theo hình chữ thập, giúp cành hút nước tốt hơn.

- Gọt bỏ lớp vỏ xanh 10–15cm ở phần gốc cho tới khi lộ lớp gỗ trắng bên trong.

- Ngâm toàn bộ phần gọt trong nước sạch và phun sương toàn cành trong 5 phút để hoa “uống no nước”.

- Ngâm cành qua đêm trong nước có pha dung dịch dinh dưỡng HVB (1 lít nước/2ml), rồi thay nước mới vào sáng hôm sau.

- Tránh gió lùa, tránh nắng trực tiếp, và phun ẩm 2–3 lần/ngày để nụ không bị khô.

Người chơi lâu năm còn mách nhỏ: Khi thấy nụ chuẩn bị nứt vỏ, có thể nhẹ nhàng tách lớp lông ngoài cùng để hoa nở đều. Nếu trời lạnh, thêm chút nước ấm vào bình cũng giúp kích nụ bật nhanh.

Cách chăm mộc lan để hoa nở đều, chơi được lâu

Tại Việt Nam, dân sành hoa cũng có “bí kíp riêng” để chơi mộc lan bền màu suốt gần một tháng.

- Chọn cành già, nụ to, lớp lông mỏng, đây là dấu hiệu của nụ chín, chắc chắn sẽ nở.

- Dùng vòi phun sương làm ẩm toàn bộ cành khoảng 5 phút, sau đó chẻ gốc 5–10cm rồi cắm vào bình sâu nước.

- Đặt ngoài sân hoặc nơi thoáng mát, phun sương mỗi ngày 2–3 lần cho tới khi thấy nụ bắt đầu hé.

- Khi nụ bật vỏ, có thể dùng tay nhẹ tách lớp màng trong cùng để hoa bung đều và tránh thối nụ.

- Thay nước mỗi 5–7 ngày, đồng thời có thể pha thêm vài giọt nước rửa bát để nước không bị đóng cặn, không sinh muỗi.

- Sau 2–3 tuần, khi phần gốc khô, cắt bỏ bớt gốc cũ để hoa tiếp tục hút nước cho những nụ trên cao.

Nhờ cách chăm này, mỗi cành có thể “gối nụ” tức là hoa nở nối tiếp nhau, chơi được lâu mà không lo héo.

Không chỉ là thú chơi hoa, mộc lan còn được coi như biểu tượng tinh tế của người phụ nữ: nhẹ nhàng, bền bỉ nhưng vẫn tỏa sáng đúng thời điểm. Chính vì vậy, việc cắm một bình mộc lan trong nhà không chỉ để trang trí, mà còn là cách gửi gắm năng lượng tinh khiết, an lành vào không gian sống.

Một người chơi lâu năm chia sẻ: "Mộc lan cắm giữa nhà, sáng ra thấy nụ nở như có nắng trong phòng. Mỗi ngày nhìn hoa hé ra một chút, thấy lòng cũng dịu lại".

Trào lưu chơi mộc lan trước Tết không chỉ là “thú chơi tao nhã” mà còn là cách gieo xuân sớm trong lòng người. Chỉ cần một cành cây khô tưởng như vô tri, qua bàn tay chăm chút của người phụ nữ, lại có thể hóa thành điều đẹp đẽ, sống động và đầy ý nghĩa. Và có lẽ, chính khoảnh khắc nụ bật vỏ, hương hoa lan nhẹ khắp phòng, cũng là lúc mỗi người cảm nhận được mùa xuân thật sự đã gõ cửa.