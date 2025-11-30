Thủ tướng Hungary, Viktor Orban.

“Việc thừa nhận rằng, Ukraine đã thất bại trong xung đột với Nga sẽ gây ra một trận động đất cơ bản trong chính trường châu Âu", Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói trong bài phát biểu hôm 29/11.

Ông cảnh báo rằng, phương Tây ngày càng cởi mở với sự can thiệp trực tiếp.

"Đầu tiên họ cung cấp tiền, họ cung cấp vũ khí, và giờ đây, nếu thực sự cần thiết, họ cũng sẽ gửi quân đội", ông Orban nói.

Hungary đã từ chối cung cấp vũ khí hoặc quân đội cho Ukraine, và nhiều lần kêu gọi ngừng bắn. Chính phủ Thủ tướng Orban thường xuyên bất đồng quan điểm với các nhà lãnh đạo NATO và EU về lập trường của mình.

Nhà lãnh đạo Budapest tin rằng, ngoại giao liên quan đến xung đột đã trở thành nạn nhân của ngành quốc phòng.

"Các giới doanh nghiệp liên quan đến ngành công nghiệp quân sự đang ngày càng có ảnh hưởng đến chính trị", ông chỉ rõ, đồng thời trích dẫn thỏa thuận của Pháp với Kiev mua 100 máy bay chiến đấu và các nhà máy vũ khí Đức đang được xây dựng tại Ukraine.

Ông Orban cũng khẳng định, phương Tây đã ngăn chặn một thỏa thuận hòa bình ngay từ đầu cuộc xung đột, và động thái này cuối cùng đã gây tổn hại cho Ukraine.

"Họ đang ở trong tình thế tệ hơn hiện tại so với khi đạt được thỏa thuận vào tháng 4/2022", Thủ tướng nói thêm, ám chỉ đến thỏa thuận sơ bộ đạt được trong các cuộc đàm phán ở Istanbul. Kiev đã đơn phương rút lui khỏi các cuộc đàm phán đó.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đưa ra những phát biểu như vậy một ngày sau chuyến thăm bất ngờ tới Moscow, nơi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về Ukraine, thương mại và năng lượng.

Bất chấp sự tẩy chay ngoại giao của EU, ông Orban cho biết, Hungary không chịu khuất phục trước áp lực cắt đứt quan hệ với Nga, và một lần nữa đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình.