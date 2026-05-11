Cảnh báo từ vợ của NS Công Lý

Thời gian gần đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý đã chuyển hướng sang làm tiếp thị liên kết, thường xuyên chia sẻ các sản phẩm tiêu dùng và kinh nghiệm mua sắm trên mạng xã hội. Ngọc Hà vừa đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, chia sẻ việc bản thân từng bị lừa gần 3 triệu đồng. Cô cho hay: "Đầu năm, em đã bị một app lừa đảo làm mờ mắt. Sau khi mất 2,9 triệu đồng, em mới nhận ra mình đã sai, sai rất nhiều. Vì em cũng đã tin vào lời của người thân. Nhưng em không trách họ, bởi chính họ cũng bị thao túng tâm lý bởi những người khác".

Bà xã Công Lý còn chia sẻ thêm câu chuyện nhận được tin nhắn với nội dung giới thiệu công việc online nhẹ nhàng, không cần bỏ vốn, chỉ cần dành 2-3 tiếng mỗi ngày là có thêm thu nhập. Trong bài đăng, Ngọc Hà đặc biệt nhấn mạnh không có chuyện "ngồi không cũng có tiền", càng không tồn tại công việc hoa hồng cao bất thường mà không cần đầu tư công sức thực sự. Cô cảnh báo mọi người nên tỉnh táo trước các tin nhắn mời gọi kiếm tiền online, đa cấp hay "lùa gà" qua app. "Đừng vì những lời mời gọi hấp dẫn mà tiền mất, còn mất cả danh dự", cô nhắn nhủ.

Ngọc Hà lên tiếng cảnh báo về các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi trên mạng xã hội hiện nay. Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, vợ NSND Công Lý chuyển hướng sang làm tiếp thị liên kết trên mạng xã hội. Bên cạnh sự ủng hộ từ nhiều người, cô cũng đối mặt với không ít ý kiến trái chiều và những bình luận kém thiện cảm dưới các bài đăng. Trước nhiều bàn tán, Ngọc Hà khẳng định bản thân kiếm tiền bằng công sức lao động chân chính và không cảm thấy có gì phải xấu hổ với công việc hiện tại.

"Tôi kiếm tiền bằng chính mồ hôi và công sức của mình, có những giai đoạn làm việc đến mức lao lực. Tôi không lấy của ai, cũng không xin của ai bất cứ điều gì. Vì vậy, tôi luôn có thể ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mọi người, bởi tôi biết mình không làm điều gì phải hổ thẹn hay khuất tất. Tôi kiếm tiền từ sự chăm chỉ, từ chất xám và thời gian của mình, tìm hiểu sản phẩm tốt, săn những deal có lợi để giới thiệu đến mọi người. Tôi luôn mong rằng chúng ta sẽ là những người tiêu dùng thông minh", Ngọc Hà bức xúc đáp trả.

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã chuyển sang làm tiếp thị liên kết được một thời gian. Ảnh: FBNV

NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe và bị đột quỵ tại nhà riêng vào tháng 7/2021. Tuy nhiên ở thời điểm đó, gia đình giữ kín thông tin vì muốn nam nghệ sĩ tập trung điều trị. Chỉ đến khi tình trạng sức khỏe của Công Lý dần ổn định hơn, Ngọc Hà mới lên tiếng chia sẻ với công chúng.

Ngọc Hà cũng từng trải lòng về cuộc sống khó khăn sau biến cố: "Đến bây giờ, nhiều người hỏi mình có tiết kiệm được khoản nào không. Câu trả lời là không. Thậm chí, thời điểm này mình đang rơi vào con số âm. Mình từng là người có thu nhập tốt, nhưng năm nay thị trường và kinh tế thay đổi quá nhiều khiến mình gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, hai tháng nay mình không có bất kỳ nguồn thu nhập nào. Anh Lý cũng đã thôi không còn đảm nhiệm chức vụ ở nhà hát. Mình thực sự lo lắng và cũng không biết Tết này rồi sẽ ra sao".