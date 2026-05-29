Cảnh báo từ Tổng thống Nga về vũ khí hạt nhân

Hải Yến
|

Ngày 28/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định 2 vấn đề đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tất cả các quốc gia.

- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Như trước đây, chủ nghĩa khủng bố quốc tế, nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân không kiểm soát, chủ nghĩa cực đoan, buôn bán ma túy và tội phạm mạng là những mối đe dọa nghiêm trọng đối với mọi quốc gia, không ngoại lệ”, ông Putin nhấn mạnh trong thông điệp video gửi tới phiên toàn thể của Diễn đàn An ninh.

Ông Putin lưu ý thế giới hiện đại có sự liên kết chặt chẽ, vì vậy bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào tại một khu vực đều có tác động tiêu cực đến toàn bộ cộng đồng quốc tế.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Nga ủng hộ hợp tác chặt chẽ để bảo đảm ổn định khu vực và toàn cầu, đồng thời tuân thủ nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt.

Ngày 24/5, Hội đồng An ninh Liên bang Nga thông báo có 120 quốc gia tham dự Diễn đàn An ninh Quốc tế diễn ra tại Nga từ 26 đến 29/5.

Trong lời chào mừng gửi tới diễn đàn chống phát xít “Cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, sự tùy tiện và xâm lược. Vì hòa bình và an ninh”, ông Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết để xây dựng một thế giới công bằng, dân chủ và đa cực.

Theo IZ
