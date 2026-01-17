Cảnh báo trào lưu ăn sống sen đá chấm muối ớt, cẩn thận rước họa vào thân

Nhắc đến Sen Đá, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những chậu cây cảnh nhiều lá nhỏ xinh được trưng trong nhà hoặc trên bàn làm việc. Ít ai ngờ rằng, ngoài công dụng trang trí thì một số loại sen đá còn có thể ăn được và thậm chí được phối hợp để chế biến thành nhiều món ăn độc lạ, hấp dẫn.

Ảnh: H.Trang

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều video ăn thử lá sen đá tươi, nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người nhận xét rằng khi ăn, sen đá có độ giòn xốp cảm giác như đang ăn trái mận. Tuy nhiên, hương vị của sen đá không hoàn toàn giống nhau mà phụ thuộc vào từng loại và khẩu vị của mỗi người. Với một số người, sen đá có vị khá chua còn một số khác thì lại cho rằng hậu vị sen đá khá đắng nhưng khi ăn xong để lại mùi thơm nhẹ, thanh mát trong khoang miệng.

Món sen đá này cũng từng khiến cho nữ diễn viên Sĩ Thanh phải bất ngờ. Trong một lần ghé thăm nông trại, cô có cơ hội được thưởng thức lá sen đá ngay khu vực trồng. Chủ vườn cho biết, sen đá này sạch đến nỗi có thể ăn được ngay mà không cần phải rửa sạch.

Sĩ Thanh lần đầu ăn sen đá. Ảnh: Sĩ Thanh

Ban đầu, Sĩ Thanh có phần hoài nghi vì không nghĩ rằng lá sen đá có thể ăn sống được mà không cần phải qua sơ chế hay chế biến. Tuy nhiên, khi ăn thử một lá sen, cô hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ: “Nó rất là giòn và mọng nước, cái chất như mình đang ăn trái mận và thơm giống mùi khế”. Sau đó, nữ ca sĩ còn hái thêm vài lá để ăn thêm và nhiệt tình giới thiệu món ăn độc lạ này đến mọi người.

Trên thực tế, đa số lá sen đá không ăn được nhưng một số loại như sen đá xám và sen đá hồng mập thì có thể ăn được. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, món ăn này không hề xa lạ, nhiều người cũng đã biết đến và ăn món sen đá này từ lâu. Thậm chí, họ còn chế biến cả nước sốt để ăn kèm và có cả loại sen đá sấy khô ăn vô cùng vui miệng.

Nhiều người nước ngoài đã biết và ăn món sen đá này từ lâu. Ảnh: @adrianwidjy, @Aa.Acep_Cepy, @dindonmukbang

Sen đá có một số loại ăn được, số khác thì không nên thực khách cần cẩn trọng và cân nhắc trước khi ăn. Ảnh: H.Trang

Ở Việt Nam, nhiều chủ vườn cũng đã bắt đầu chế biến món ăn này và giới thiệu với người mua như trộn với salad, xay thành nước ép hay ăn sen đá chấm muối tiêu, tương ớt như một món ăn vặt. Tuy nhiên, trước khi ăn sen đá, cần phải tìm hiểu kỹ loại nào có thể ăn được và loại nào không thể ăn để bảo đảm an toàn cho sức khoẻ.

Nhiều nhà vườn sáng tạo món sen đá với nhiều món ăn khác nhau. Ảnh: Mọng Nước Măng Đen

Được biết, một chậu sen đá hiện đang có mức giá từ 10 nghìn - 100 nghìn đồng tuỳ loại, được bán ở các vườn cây cảnh. Dù mang đến trải nghiệm mới lạ và thú vị, sen đá vẫn là một món ăn “kén người thử”. Việc biến một loại cây cảnh quen thuộc trở thành nguyên liệu ẩm thực cho thấy sự sáng tạo không giới hạn trong cách con người khám phá thiên nhiên.