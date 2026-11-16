Cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên thuế, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng các số điện thoại 092.458.2471, 094.6467.140 tự xưng là nhân viên Chi cục Thuế.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 11/11 cho biết đang phối hợp rà soát, tìm người bị hại trong vụ án hình sự về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền", xảy ra năm 2025 trên không gian mạng, do Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế thụ lý, điều tra.

Theo kết quả điều tra, tháng 5/2025, Công an thành phố Huế tiếp nhận trình báo của nhiều người dân về việc bị chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh nhân viên cơ quan thuế.

Cụ thể, các đối tượng sử dụng những số điện thoại lạ gồm có 092.458.2471 và 094.646.7140, tự xưng là nhân viên Chi cục Thuế, gọi điện yêu cầu người dân đăng ký thuế điện tử thông qua ứng dụng "eTax Mobile" trên App Store hoặc CH Play. Sau đó, các đối tượng kết bạn qua mạng xã hội Zalo, hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác trên ứng dụng như đọc mã PIN, quét hình ảnh khuôn mặt theo yêu cầu.

Trong quá trình làm theo hướng dẫn, tài khoản ngân hàng của người dân trên điện thoại bị các đối tượng chiếm quyền kiểm soát. Sau đó, chúng thực hiện các lệnh chuyển tiền từ tài khoản của bị hại sang nhiều tài khoản ngân hàng khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra dòng tiền, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế đã làm rõ các đối tượng Tôn Thất Danh (sinh năm 1997, trú tại Tổ 18, thôn Minh Tân, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai); Võ Văn Hiếu (sinh năm 1993, trú tại khu phố Phú Trường, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng); Hoàng Văn Kỳ Anh (sinh năm 2000, trú tại thôn Trúc Hậu, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa) đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó sang Campuchia cung cấp các tài khoản này cho các công ty để nhận tiền. Các đối tượng còn thực hiện quét sinh trắc học nhằm hoàn tất các giao dịch chuyển tiền có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trong nước.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; đề nghị những người dân trên địa bàn tỉnh bị chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn nêu trên liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ: Điều tra viên Nguyễn Đình Quang Vũ, số điện thoại: 0974201222.

Theo Cổng TTĐT CA Hà Tĩnh



