Cảnh báo quan trọng từ Vietnam Airlines

Giai đoạn cao điểm Tết 2026 chứng kiến nhu cầu đi lại tăng đột biến, nguồn cung vé trở nên khan hiếm. Đây là thời điểm vàng để các đối tượng xấu lợi dụng tâm lý mua vé gấp, giá rẻ của hành khách để thực hiện các hành vi gian lận. Phổ biến nhất hiện nay là các bài đăng rao bán vé trên mạng xã hội với những lời mời chào hấp dẫn về giờ bay đẹp, giá rẻ bất ngờ cùng các hình ảnh giao dịch giả mạo để tạo lòng tin.

Nghiêm trọng hơn, nhiều kẻ gian đã nâng cấp thủ đoạn bằng việc giả danh đại lý uy tín, sử dụng trái phép logo, hình ảnh nhân viên mặc đồng phục hãng để thiết lập các phòng vé "ma". Chúng chủ động tiếp cận khách hàng qua tin nhắn, chào mời các loại vé "suất ngoại giao" hay "vé thanh lý giờ chót" kèm theo những phản hồi (feedback) giả mạo rất tinh vi.

Một trong những chiêu thức nguy hiểm và dễ khiến nạn nhân sập bẫy nhất hiện nay là thủ đoạn thao túng mã đặt chỗ. Kẻ lừa đảo sẽ thực hiện đặt chỗ thật trên website chính thức của Vietnam Airlines để lấy mã đặt chỗ (booking code) và gửi cho khách hàng kiểm tra. Khi hành khách tra cứu thấy đúng tên mình và thông tin chuyến bay trên hệ thống của hãng, họ thường mất cảnh giác và chuyển tiền ngay.

Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là mã giữ chỗ chưa thanh toán. Sau khi nhận được tiền, đối tượng sẽ hủy đặt chỗ hoặc để mã tự hết hạn và cắt đứt liên lạc. Thậm chí, một số kẻ gian còn lợi dụng tâm lý lo sợ mất vé của khách để viện lý do lỗi chuyển khoản, yêu cầu chuyển tiền lần hai nhằm chiếm đoạt thêm tài sản.

Để tránh cảnh "tiền mất tật mang" trong dịp cao điểm này, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách cần chủ động lên kế hoạch và đặt vé sớm. Quan trọng nhất, hãy chỉ giao dịch qua các kênh chính thức như website www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động của hãng, hệ thống phòng vé hoặc các đại lý được ủy quyền và luôn yêu cầu xuất hóa đơn hợp lệ.

Trong trường hợp cần xác thực thông tin, hành khách nên liên hệ trực tiếp qua tổng đài hoặc các kênh mạng xã hội chính chủ của hãng. Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí và dễ dàng mua vé hơn trong bối cảnh khan hiếm, hãng cũng gợi ý hành khách có thể linh hoạt lựa chọn các chuyến bay vào khung giờ sáng sớm hoặc đêm muộn, nơi thường còn nhiều chỗ trống và mức giá "mềm" hơn so với giờ cao điểm.