Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp tới toàn bộ người dân về tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức yêu cầu cập nhật thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng liên tục ghi nhận những chiêu trò lừa đảo mới mẻ và có tổ chức. Một trường hợp điển hình vừa xảy ra tại tỉnh Cà Mau khi người dân nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ và yêu cầu đến Ủy ban nhân dân phường để cập nhật thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho trẻ dưới 6 tuổi.

Khi nạn nhân cho biết không thể đến trực tiếp, kẻ gian ngay lập tức chuyển hướng, yêu cầu kết bạn Zalo để hỗ trợ cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội điện tử từ xa.

Người dân chỉ tải và cài đặt ứng dụng rõ nguồn gốc, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực OTP, mật khẩu hay dữ liệu sinh trắc học

Chỉ sau vài thao tác làm theo hướng dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo, tài khoản ngân hàng của nạn nhân đã lập tức bị rút mất 2 triệu đồng. Sự xảo quyệt của bọn tội phạm còn thể hiện ở việc chúng tiếp tục lợi dụng sự hoang mang của nạn nhân khi phát hiện mất tiền.

Kẻ gian dụ dỗ nạn nhân sử dụng một tài khoản ngân hàng khác với lý do hỗ trợ hoàn tiền, khiến người này tiếp tục bị chiếm đoạt thêm hơn 7,8 triệu đồng. Tổng thiệt hại chỉ sau hai lần sập bẫy lên tới gần 10 triệu đồng.

Trước tình hình tội phạm mạng ngày càng phức tạp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chính thức lên tiếng khẳng định cơ quan này hoàn toàn không có chủ trương gọi điện hay nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Cơ quan chức năng cũng tuyệt đối không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực OTP, mật khẩu hay dữ liệu sinh trắc học để cập nhật thông tin trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Để bảo vệ tài sản cá nhân, ngành bảo hiểm xã hội đặc biệt khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo và tuyệt đối không kết bạn với người lạ qua mạng xã hội khi được yêu cầu hỗ trợ thủ tục hành chính.

Người dân không được truy cập vào các đường link không rõ nguồn gốc và phải giữ bí mật thông tin tài khoản ngân hàng trước bất kỳ cá nhân nào chưa được xác thực. Việc chủ động cập nhật tin tức từ các kênh truyền thông chính thống của nhà nước là biện pháp hữu hiệu nhất để nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo.

Trong trường hợp không may nhận được các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn hoặc phát hiện mình có nguy cơ bị lừa đảo, người dân cần giữ bình tĩnh và lập tức trình báo sự việc cho cơ quan công an gần nhất. Đồng thời, người dân cũng có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội tại địa phương để được hỗ trợ xác minh thông tin và có phương án xử lý kịp thời, ngăn chặn tối đa thiệt hại về tài sản.