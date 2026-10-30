Cảnh báo 'nóng' từ Công an: Toàn bộ người dân tham gia BHYT lưu ý khi nhận được cuộc gọi sau

Lợi dụng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người dân vùng An toàn khu, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ BHXH, công an để yêu cầu cập nhật thông tin qua đường link lạ, từ đó chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Công an TP. Hà Nội vừa phát phát đi cảnh báo khẩn về thủ đoạn nguy hiểm này.

Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, lợi dụng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân tại các xã, phường được công nhận là An toàn khu cách mạng, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc công an địa phương, thông báo người dân được cấp thẻ BHYT hoặc hoàn trả tiền đã đóng trong năm 2026.

Theo đó, các đối tượng lấy lý do hồ sơ định danh điện tử bị lỗi, chưa kích hoạt mã đối tượng trên ứng dụng VssID hoặc thông tin tài khoản chưa khớp để yêu cầu người dân cập nhật ngay trong ngày.

Sau đó, chúng kết bạn qua Zalo, gửi đường link giả mạo Cổng Dịch vụ công hoặc tệp cài đặt ứng dụng có đuôi .apk, dụ người dân tải về và cấp quyền trợ năng trên điện thoại Android.﻿

Khi được cấp quyền, mã độc có thể chạy ngầm, theo dõi thao tác, đánh cắp thông tin đăng nhập ngân hàng và can thiệp tin nhắn chứa mã OTP. Từ đó, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị, thực hiện giao dịch chuyển tiền trái phép mà nạn nhân không hay biết.

Cảnh giác chiêu lừa giả danh cán bộ hỗ trợ hoàn trả tiền bảo hiểm y tế (ảnh minh họa

Cơ quan Công an và cơ quan BHXH khẳng định không yêu cầu người dân truy cập đường link lạ, cài ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc nộp phí qua điện thoại, Zalo, Facebook.

Việc xác minh thông tin, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc trụ sở cơ quan BHXH.

Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo, người dân cần tuyệt đối không truy cập đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc, cài đặt tệp “.apk” không đáng tin cậy hoặc cung cấp mật khẩu ngân hàng, mã OTP và thông tin sinh trắc học cho người khác.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu giả mạo, hãy ngừng liên lạc và thông báo cho công an xã, phường gần nhất. Mọi thông tin về quyền lợi BHYT cần được xác minh qua cơ quan có thẩm quyền.