Cảnh báo nóng: Thấy cuộc gọi nháy máy đầu số 022, 024, 028... tuyệt đối đừng làm một điều

Thời gian gần đây, rất nhiều người dùng di động đang rơi vào tình trạng "dở khóc dở cười" khi liên tục bị quấy rầy bởi các số điện thoại lạ. Điểm chung của các cuộc gọi này là đều xuất phát từ những đầu số cố định tưởng chừng rất uy tín như 022, 024 hay 028. Tuy nhiên, thay vì đổ chuông lâu để người nghe bắt máy, phía bên kia chỉ "nhá" khoảng 2-3 giây rồi tắt phụt. Hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, đánh trúng vào tâm lý tò mò hoặc lo sợ lỡ việc quan trọng của khổ chủ, khiến nhiều người theo phản xạ tự nhiên đã bấm gọi lại.

Trước tình trạng này, Công an tỉnh Bình Phước cùng lực lượng chức năng tại Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Ninh Bình... đã phải liên tiếp phát đi cảnh báo khẩn. Cơ quan chức năng khẳng định đây không phải là nhầm lẫn ngẫu nhiên mà là bước đầu tiên trong quy trình "săn mồi" của các nhóm tội phạm công nghệ cao. Theo phân tích từ Phòng An ninh mạng, mục đích chính của những cú "nhá máy" này là để rà soát và xác thực dữ liệu người dùng.

Hiểu đơn giản, bọn lừa đảo đang sử dụng hệ thống gọi tự động để "điểm danh" các số điện thoại đang hoạt động. Chỉ cần bạn bắt máy hoặc tò mò gọi lại, số điện thoại của bạn sẽ ngay lập tức bị đánh dấu là "con mồi tiềm năng". Hậu quả nhãn tiền là thông tin của bạn sẽ bị đưa vào danh sách phân loại để bán dữ liệu trái phép hoặc trở thành mục tiêu cho các kịch bản lừa đảo tiếp theo. Nguy hiểm hơn, một số hệ thống hiện đại còn có khả năng ghi âm và phân tích giọng nói của bạn để phục vụ cho công nghệ giả giọng (Deepfake) sau này.

Sau bước "thăm dò" trót lọt, kịch bản lừa đảo sẽ được đẩy lên cao trào. Các đối tượng sẽ bắt đầu gọi điện, giả danh là nhân viên ngân hàng, nhà mạng, thậm chí là cán bộ công an, viện kiểm sát để thao túng tâm lý nạn nhân. Chúng sẽ yêu cầu cung cấp mã OTP, số tài khoản hoặc dụ dỗ cài đặt các ứng dụng giả mạo chứa mã độc. Thực tế đã có không ít trường hợp người dân vì thiếu cảnh giác, lỡ tương tác với các số điện thoại lạ này mà dẫn đến việc bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại, "bay màu" toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng chỉ trong nháy mắt.

Để bảo vệ túi tiền và dữ liệu cá nhân trước Tết Nguyên đán 2026, Công an khuyến cáo người dân cần giữ "cái đầu lạnh". Tuyệt đối không gọi lại, không nhắn tin phản hồi cho các số lạ có dấu hiệu "nhá máy", đặc biệt là các số có dấu "+" phía trước. Nếu bị làm phiền quá nhiều, hãy chủ động chặn số và báo cáo tin nhắn, cuộc gọi rác tới tổng đài 5656. Quan trọng nhất, hãy nhớ nguyên tắc "3 không": Không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và không cài đặt ứng dụng lạ qua lời mời gọi điện thoại, bất kể người gọi tự xưng là ai.