Sáng 21/7, Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ đã phát đi thông tin cảnh báo lũ trên các sông tại Hà Nội.

Theo cảnh báo, hiện nay mực nước sông Đà, sông Hồng, sông Đuống đang xuống; sông Đáy, các sông nhỏ, sông nội tỉnh như sông Bùi, sông Tích, sông Cà Lồ… đang biến đổi chậm theo xu thế lên và đều ở mức dưới báo động 1.

Cảnh báo từ ngày 21/7 đến 25/7, trên các sông ở khu vực Hà Nội có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5-3,5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ sông Đà, sông Hồng, sông Đuống có khả năng ở mức dưới báo động 1; sông Đáy, các sông suối nhỏ, sông nội tỉnh như sông Bùi, sông Tích, sông Cà Lồ… có khả năng ở mức báo động 1 đến trên báo động 2.

Mực nước sông lên cao có thể gây ngập úng, sạt lở tại các vùng trũng thấp, ven sông.

Bản đồ dự báo lượng mưa chiều ngày 21/7 đến chiều ngày 22/7

Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa to với cường độ lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại một số khu đô thị, nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội, với độ sâu ngập từ 0,2-0,5m, có nơi trên 0,5m; thời gian duy trì ngập từ 30-60 phút, có nơi thời gian ngập lâu hơn.

Do tác động của mưa lũ, ngập lụt, Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ cảnh báo mực nước sông lên cao nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt các vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, ven sông, các ngầm, tràn, cầu, cống.

Ngoài ra, các tuyến đường giao thông khu vực ven sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy, sông Bùi, sông Tích, sông Cà Lồ như: xã Xuân Mai, xã Quảng Bị, xã Trần Phú, phường Chương Mỹ, xã Đan Phượng, xã Mỹ Đức, xã Thanh Oai, xã Hòa Xá, xã Vân Đình… cũng có thể xảy ra ngập lụt, sạt lở.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ chiều nay (21/7) đến sáng ngày 23/7, Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 80 - 200mm, có nơi trên 250mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Từ chiều 23/7 đến ngày 25/7, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

"Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng. Làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông" - Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ cảnh báo.