Theo Bộ Công an, những ngày vừa qua, nhiều trang thông tin mạo danh Cổng thông tin điện tử của Bộ xuất hiện, đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lồng ghép quảng cáo các dịch vụ như "tiếp nhận hồ sơ", "hỗ trợ lấy lại tiền bị treo", "thu hồi tiền lừa đảo"... với cam kết chỉ thu phí sau khi người dân đã lấy lại tiền lừa đảo.



Một số Trang Thông tin mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trên Facebook.

Đây là một trong những hành vi giả mạo nhằm tiếp cận những người từng bị lừa đảo, lợi dụng tâm lý tiếc tiền, muốn lấy lại những thứ đã mất của họ, từ đó tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo họ để chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an khẳng định hiện nay, Bộ chỉ cung cấp thông tin chính thức trên môi trường mạng qua hai kênh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (https://mps.gov.vn/ và https://bocongan.gov.vn/) và trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Facebook (https://www.facebook.com/mps.gov?mibextid=LQQJ4d).

Bộ Công an khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng các nguồn thông tin không chính thức, mạo danh Bộ; tuyệt đối không nghe theo, không liên hệ với các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ "tiếp nhận hồ sơ", "hỗ trợ lấy lại tiền bị treo", "thu hồi tiền lừa đảo"... trên không gian mạng, không chuyển tiền cho những kẻ này để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ.

Hình ảnh giao diện Trang Thông tin chính thức của Bộ Công an trên Facebook.

Hiện nay, Bộ Công an và các đơn vị liên quan không phối hợp, ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn, nhận hồ sơ của người dân về các vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Người dân cần trực tiếp đến các cơ quan công an để trình báo hoặc gửi đơn, thư theo đường bưu chính về các vụ việc lừa đảo mà mình là nạn nhân để được tiếp nhận, giải quyết.