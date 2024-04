Cảnh báo mã độc trojan Redline Stealer ảnh hưởng trên các hệ thống thông tin

Ngày 24/4, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản về việc cảnh báo phát hiện mã độc trojan Redline Stealer gây ảnh hưởng trên các hệ thống thông tin gửi các đơn vị chuyên trách về CNTT/ATTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; Các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và nền tảng số; Các Tổ chức tài chính, Ngân hàng thương mại; Hệ thống các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin.

Theo Cục An toàn thông tin, một biến thể mới của mã độc trojan Redline Stealer đã được phát hiện trên không gian mạng, mã độc này triển khai các bytecode Lua để thực hiện các hành vi độc hại. Dữ liệu cho thấy mã độc đang rất phổ biến khi nó lây nhiễm trải dài Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức cần thực hiện kiểm tra, rà soát và chuẩn bị các phương án xử lý kịp thời khi phát hiện có dấu hiệu bị tấn công.

RedLine Stealer là mã độc xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng tháng 3 năm 2020, mã độc này có khả năng trích xuất thông tin đăng nhập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm trình duyệt web, ứng dụng FTP, email, Steam, ứng dụng nhắn tin và VPN.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của các đơn vị, góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin khuyến nghị:

Thứ nhất, kiểm tra, rà soát hệ thống thông tin đang sử dụng có khả năng bị ảnh hưởng bởi mã độc trên. Chủ động theo dõi các thông tin liên quan đến mã độc từ hãng nhằm thực hiện nâng cấp lên phiên bản mới nhất để tránh nguy cơ bị tấn công.

Thứ hai, tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Trong trường hợp cần thiết có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ của Cục An toàn thông tin: Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, điện thoại 02432091616 , thư điện tử: ais@mic.gov.vn .