Hai phụ nữ dụ dỗ bệnh nhân nữ mua lại "củ thuốc" với lời quảng cáo "thần dược", có giá 25 triệu đồng cho 10 củ.





Người bệnh và người nhà bệnh nhân cần cảnh giác khi có người lạ tiếp cận. Mới đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận phản ánh về việc xuất hiện các đối tượng giả danh người nhà bệnh nhân, trà trộn trong khuôn viên bệnh viện để mời chào, lừa đảo bán "củ thuốc". Đây là hành vi nguy hiểm, vừa gây thiệt hại kinh tế, vừa đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Cụ thể, một bệnh nhân nữ lớn tuổi đến khám bệnh tại bệnh viện. Trong lúc chờ kết quả, bà bị 2 phụ nữ lạ mặt tiếp cận, tự giới thiệu từng sử dụng một loại "củ thuốc" và khỏi bệnh sau nhiều năm điều trị không thành.

Sau đó, 2 phụ nữ trên dụ dỗ bà mua lại sản phẩm này với lời quảng cáo "thần dược", có giá 25 triệu đồng cho 10 củ.

Trước sự lôi kéo, nạn nhân đã đồng ý mua 2 củ với giá 4 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, nạn nhân xuất hiện các triệu chứng bất thường như tê liệt tay chân, đỏ mắt và đau nhức toàn thân.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, bệnh viện đã trích xuất camera an ninh và ghi nhận hình ảnh 2 nữ đối tượng.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khẳng định hoàn toàn không bán, không giới thiệu, cũng không liên kết phân phối bất kỳ loại củ thuốc, cây thuốc, sản phẩm hay thực phẩm chức năng nào trong khuôn viên.