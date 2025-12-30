Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Mới đây, trên fanpage chính thức, Bệnh viện Bạch Mai đã đăng tải bài viết cảnh báo về tình trạng xuất hiện nhiều fanpage giả mạo danh nghĩa bệnh viện, đăng tải thông tin tuyển dụng sai sự thật trên mạng xã hội.

Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các fanpage giả mạo thường đăng tải thông tin tuyển dụng đối với các vị trí như hành chính, kế toán, chăm sóc khách hàng, thậm chí mạo danh tuyển dụng tại “Cơ sở 2 – Hà Nam”.

Trước thực trạng trên, Bệnh viện Bạch Mai khẳng định hiện nay đơn vị đã hoàn tất kế hoạch tuyển dụng và không có kế hoạch tuyển dụng bổ sung trong thời điểm này. Đồng thời, bệnh viện nhấn mạnh không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, giao dịch tuyển dụng thông qua email cá nhân, Zalo không định danh hoặc các nền tảng mạng xã hội không chính thống.

Trong trường hợp có nhu cầu tuyển dụng, mọi thông tin đều được công khai, minh bạch và chỉ đăng tải trên cổng thông tin điện tử chính thức của Bệnh viện Bạch Mai và fanpage đã được xác thực. Do đó, người dân và các ứng viên cần chủ động kiểm chứng nguồn thông tin trước khi liên hệ hoặc nộp hồ sơ.

Bên cạnh đó, để tránh rủi ro và bảo vệ quyền lợi cá nhân, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân tuyệt đối không liên hệ, gửi hồ sơ hay chuyển tiền cho các trang, cá nhân giả mạo. Người dân chỉ nên theo dõi thông tin tuyển dụng từ các kênh chính thức của bệnh viện.

Bệnh viện Bạch Mai cũng khuyến nghị người dân cần thận trọng khi tiếp cận các thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội, đồng thời chia sẻ rộng rãi cảnh báo này để người thân, bạn bè và cộng đồng không trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao.

Liên quan đến các hành vi giả mạo, Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh việc sử dụng trái phép tên gọi, hình ảnh và thương hiệu của bệnh viện là hành vi vi phạm pháp luật. Hiện bệnh viện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, thu thập chứng cứ và xử lý theo quy định.