Cảnh báo khẩn: Từ 1/1/2026, ngân hàng sẽ "đóng băng" toàn bộ giao dịch online của những khách hàng sau

Gần đây, hàng loạt ngân hàng đã đồng loạt phát đi thông báo khẩn về việc điều chỉnh giấy tờ tùy thân hợp lệ nhằm tuân thủ Thông tư 17 và 18/2024 của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2026, khách hàng là công dân Việt Nam sẽ không thể sử dụng Hộ chiếu để thực hiện các thủ tục xác minh danh tính hay giao dịch tại ngân hàng như trước đây. Thay vào đó, hệ thống chỉ chấp nhận Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, Thẻ căn cước mới hoặc Căn cước điện tử (thông qua VNeID).

Quy định này có tác động toàn diện đến mọi hoạt động tài chính cá nhân. Nếu dữ liệu chưa được chuẩn hóa, khách hàng sẽ không thể thực hiện các giao dịch cơ bản nhất như rút tiền, chuyển khoản, thanh toán tại quầy, hay thậm chí là các yêu cầu phát hành và quản lý thẻ. Để tránh tình trạng tài khoản bị "treo" hay từ chối giao dịch vào phút chót, những khách hàng trước đây từng mở tài khoản bằng Hộ chiếu cần nhanh chóng mang bản gốc CCCD gắn chip hoặc Thẻ căn cước đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch để cập nhật lại thông tin trước thời hạn 1/1/2026.

Bên cạnh việc loại bỏ Hộ chiếu, các ngân hàng cũng siết chặt quy định về thời hạn của CCCD. Tài khoản sẽ bị tạm khóa các tính năng thanh toán, rút tiền (cả tại quầy, ATM và kênh online) nếu giấy tờ tùy thân lưu trên hệ thống đã hết hiệu lực. Theo Luật Căn cước 2023, công dân cần lưu ý các mốc tuổi bắt buộc phải đổi thẻ là 14, 25, 40 và 60 tuổi. Do đó, những ai chuẩn bị bước sang các độ tuổi này trong năm 2026 cần chủ động đi làm thẻ mới và cập nhật ngay lên hệ thống ngân hàng (qua ứng dụng hoặc tại quầy) để đảm bảo dòng tiền luôn được thông suốt.

Khách hàng cần xác thực sinh trắc học và cập nhật giấy tờ còn hiệu lực theo đúng quy định

Bên cạnh đó, hàng loạt ông lớn trong ngành ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... đã đồng loạt phát đi thông báo khẩn về việc siết chặt quy định giao dịch trực tuyến. Theo đó, nếu không nhanh chóng hoàn tất thủ tục cập nhật sinh trắc học trước ngày 1/1/2026, khách hàng tổ chức sẽ đối mặt với việc bị ngưng hoàn toàn các giao dịch thanh toán trên Internet Banking.

Theo quy định mới về xác thực danh tính, từ 1/1/2026, các ngân hàng sẽ đóng toàn bộ tính năng giao dịch trên Mobile Banking và Internet Banking đối với người dùng chưa đồng bộ thông tin định danh và dữ liệu sinh trắc học theo chuẩn của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Khách hàng chưa cập nhật sinh trắc học sẽ bị ngừng giao dịch Mobile Banking và Internet Banking

Cụ thể, 3 trường hợp sẽ bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch trực tuyến từ 1/1/2026 gồm:

- Khách hàng vẫn sử dụng CMND 9 số, chưa chuyển sang CCCD gắn chip trong dữ liệu lưu tại ngân hàng

- Khách hàng có giấy tờ tùy thân đã hết hạn, nhưng chưa cập nhật lại thông tin mới

- Khách hàng chưa thu thập sinh trắc học, hoặc dữ liệu sinh trắc học không trùng khớp với thông tin trên chip CCCD.

Nếu sau ngày 1/1/2026 mà thông tin vẫn chưa được chuẩn hóa, mọi hoạt động chuyển tiền, thanh toán online của doanh nghiệp sẽ bị hệ thống tự động từ chối. Đây được xem là "chốt chặn" an ninh cuối cùng nhằm loại bỏ các tài khoản rác và ngăn chặn tội phạm công nghệ cao đang ngày càng tinh vi.



Để tránh rơi vào cảnh bị đóng băng tài khoản, không thể giao dịch, các ngân hàng khuyến nghị khách hàng tổ chức cần cử người đại diện ra ngay các điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ cập nhật thông tin lên ứng dụng Mobile Banking.

Trước đó, nhiều nhà băng cũng đã mạnh tay tạm dừng giao dịch với các tài khoản doanh nghiệp có giấy tờ tùy thân hết hạn. Động thái quyết liệt này cho thấy quyết tâm của ngành ngân hàng trong việc làm sạch dữ liệu và bảo vệ tài sản của khách hàng trước làn sóng lừa đảo trực tuyến đang bùng phát dữ dội thời gian qua.