Một công ty Trung Quốc sắp ra mắt cụm chip AI mạnh nhất thế giới, dung lượng xử lý, bộ nhớ vượt trội

Huawei lại một lần nữa tạo tiếng vang lớn trên trường công nghệ toàn cầu khi công bố tham vọng xây dựng “cụm chip AI mạnh nhất thế giới”. Thông tin được đưa ra tại hội nghị Huawei Connect ở Thượng Hải, trong bối cảnh tập đoàn Trung Quốc đang nỗ lực khẳng định vị thế trước sự thống trị của Nvidia trong mảng chip trí tuệ nhân tạo – đồng thời đối diện với áp lực từ các lệnh kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Chủ tịch luân phiên Eric Xu tiết lộ Huawei sẽ trình làng siêu cụm tính toán Atlas 950 vào quý IV năm 2025, với khả năng kết nối tới 8.192 chip Ascend do hãng tự phát triển. Phiên bản kế nhiệm Atlas 960, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027, có thể mở rộng gấp đôi quy mô, lên tới 15.488 chip.

Huawei khẳng định đây sẽ là “nút siêu tính toán mạnh nhất thế giới”, vượt trội ở cả dung lượng xử lý, bộ nhớ lẫn băng thông kết nối nội bộ. Con số ấn tượng này lập tức thu hút sự chú ý, bởi nếu được hiện thực hóa, Atlas có thể trở thành đối thủ đáng gờm với các siêu máy tính AI hiện nay vốn chủ yếu vận hành trên chip Nvidia.

George Chen, đối tác và đồng chủ tịch phụ trách thực hành kỹ thuật số của The Asia Group, cho biết: “Thông báo của Huawei về bước đột phá trong công nghệ máy tính được đưa ra đúng thời điểm chính phủ Trung Quốc ngày càng nhấn mạnh đến việc tự lực về công nghệ chip của Trung Quốc”.﻿

Các chuyên gia nhận định động thái này phản ánh rõ ràng quyết tâm của Bắc Kinh trong việc tự chủ công nghệ. Khi Mỹ ngày càng thắt chặt việc bán chip cao cấp sang Trung Quốc, Huawei – biểu tượng của ngành công nghệ quốc gia – được kỳ vọng trở thành lá cờ đầu. Việc phát triển các cụm siêu máy tính dựa trên chip nội địa không chỉ là vấn đề thương mại, mà còn mang tính chiến lược quốc gia, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nvidia và phương Tây.

Mới đây nhất, Financial Times dẫn nguồn tin cho biết chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu nhiều tập đoàn công nghệ trong nước hạn chế mua chip Nvidia, kể cả những mẫu đã được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc. Điều này mở thêm dư địa cho Huawei, khi các doanh nghiệp trong nước buộc phải tìm giải pháp thay thế.

“Nếu Huawei chứng minh được hiệu quả của Ascend trong môi trường thực tế, họ sẽ trở thành lựa chọn mặc định của nhiều công ty Trung Quốc,” một chuyên gia nhận xét.

Tuy nhiên, không ít câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Bởi lẽ, sức mạnh thực sự của một hệ thống siêu tính toán không chỉ nằm ở phần cứng. Nvidia đang sở hữu lợi thế khổng lồ với hệ sinh thái phần mềm CUDA và cộng đồng lập trình viên trải rộng toàn cầu. Huawei, dù có thể đạt được bước tiến về số lượng chip và khả năng kết nối, vẫn phải đối mặt với bài toán xây dựng hệ sinh thái phần mềm đủ mạnh để khai thác tối đa năng lực phần cứng. Ngoài ra, chi phí sản xuất, năng lượng tiêu thụ, khả năng làm mát và những rào cản công nghệ trong chế tạo bán dẫn cao cấp cũng là thách thức không nhỏ.

Dẫu vậy, thông điệp mà Huawei gửi đi đã rất rõ ràng: Trung Quốc không chấp nhận đứng ngoài cuộc đua AI toàn cầu. Với Atlas 950 và 960, Huawei muốn chứng minh rằng họ có thể sánh vai với những gã khổng lồ công nghệ Mỹ, thậm chí thách thức vị thế thống lĩnh của Nvidia ngay tại một trong những thị trường lớn nhất thế giới. Trong bối cảnh AI đang trở thành “trái tim” của mọi đổi mới công nghệ – từ xe tự lái, y tế đến tài chính – việc sở hữu sức mạnh tính toán hàng đầu được xem như nắm trong tay chìa khóa của tương lai.

Huawei – thương hiệu từng là niềm tự hào trong ngành điện thoại thông minh Trung Quốc – trong vài năm qua đã trải qua biến động lớn, bị ảnh hưởng mạnh bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ. Song thay vì bị đánh bại, công ty này đang từng bước chuyển mình, từ phụ thuộc vào nguồn linh kiện nước ngoài sang phát triển chip, bộ nhớ trong nước và kiến tạo chuỗi công nghệ ngày càng tự chủ.

Từ năm 2019, Chính phủ Mỹ bắt đầu áp đặt loạt biện pháp để ngăn Huawei tiếp cận công nghệ bán dẫn tiên tiến và linh kiện quan trọng, vì lo ngại an ninh quốc gia. Các công ty công nghệ Mỹ bị cấm xuất khẩu thiết bị sản xuất chip, thiết bị chế tạo bán dẫn, EDA tools hay chip cấp cao cho Huawei mà không có giấy phép đặc biệt. Những biện pháp này đã khiến Huawei gặp khó khăn trong việc sản xuất các điện thoại 5G hoặc chip hiệu suất cao, đặc biệt khi phải phụ thuộc vào các thiết bị chế tạo chip và linh kiện từ nước ngoài.

Không chấp nhận “bị bỏ lại phía sau”, Huawei bắt đầu từng bước tái cấu trúc chiến lược công nghệ. Trong mảng điện thoại, hãng đã nội địa hóa nhiều thành phần hơn. Một phân tích từ Reuters về chiếc Huawei Pura 70 Pro cho thấy bên trong máy có chip nhớ flash (NAND) được đóng gói bởi bộ phận nội địa HiSilicon, cùng các bộ phận khác từ các nhà cung cấp Trung Quốc, so với các mẫu trước thường phải phụ thuộc nhiều hơn vào linh kiện Hàn Quốc hoặc nước ngoài. Đây không chỉ là biểu thị cho tiến trình “tự cung tự cấp” về linh kiện điện thoại, mà còn khẳng định quyết tâm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng quốc tế mà bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm.

Song song, Huawei cũng đang đẩy mạnh phát triển chip nhớ, đặc biệt trong lĩnh vực bộ nhớ băng thông cao (High Bandwidth Memory – HBM), một trong những thành phần quan trọng để đẩy mạnh AI, xử lý dữ liệu lớn, máy học. Một nhóm các công ty Trung Quốc do Huawei lãnh đạo, được chính phủ hỗ trợ, đặt mục tiêu sản xuất HBM vào năm 2026 để cung cấp cho chip AI trong nước, từ thiết kế đến đóng gói.

Theo: CNBC, Reuters