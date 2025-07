Cảnh báo khẩn cho những ai đang "khoe ảnh nhà mình" trên Google Maps: Đừng trở thành nạn nhân

Đừng khoe ảnh nhà mình trên Google Maps

Gần đây, việc khoe ảnh nhà hay những địa điểm hoài niệm nhờ chế độ xem phố (Street View) của Google Map đã trở thành trào lưu trên mạng xã hội. Tính năng này không quá mới mẻ trên thế giới nhưng chỉ mới khả dụng ở Việt Nam thời gian qua.

Tuy nhiên, có những cảnh báo từ chuyên gia về hành động khoe hình ảnh nhà mình có thể gây ra những rủi ro về riêng tư và an ninh.

Năm ngoái, trang Forbes dẫn một cảnh báo nghiêm trọng liên quan đến tính năng Street View của Google Map, kêu gọi hàng triệu người sử dụng cần thực hiện các thao tác thay đổi để bảo vệ chính mình.

"Kẻ trộm có thể sử dụng Street View để tìm hiểu cách bố trí nhà của chúng ta, cho phép chúng lập kế hoạch đột nhập dễ dàng hơn", công ty an ninh ADT chỉ ra.

Theo đó, kẻ gian sẽ sử dụng mạng xã hội để "xác định thời điểm chủ nhà đi vắng" (trong trường hợp biết rõ đối tượng), trong khi sử dụng Street View để "tìm hiểu cách bố trí nhà cửa và đường đi".

Thông thường, khuôn mặt và biển số xe của người đi đường được Google ghi lại sẽ được làm mờ, nhưng mặt nhà hướng ra đường của bạn trên Street View thì không. Và khi kết hợp với chế độ xem trên không thông qua vệ tinh, kẻ gian sẽ thu được thông tin đáng kể.

"Tội phạm có thể sử dụng chế độ xem phố để rình rập trước khi trộm cắp", chuyên gia Jake Moore của công ty bảo mật ESET cảnh báo. "Chúng có thể gây nhiều thiệt hại khi có nhiều thông tin hơn về mục tiêu của mình. Internet tràn ngập thông tin cá nhân bị lộ, nhưng nếu chúng ta càng cung cấp thêm thông tin, thì những kẻ trộm thực hiện hành vi càng dễ dàng hơn".

Chuyên gia Michele Bennett của ADT cảnh báo: "Tùy thuộc vào bức ảnh được sử dụng trong Street View, một ngôi nhà không bị làm mờ có thể trở thành mục tiêu nằm trong tầm nhắm. Đặc biệt khi có những đồ vật đắt tiền lộ ra, bạn càng nhiều khả năng trở thành nạn nhân của một vụ cướp".

Có một giải pháp dễ dàng, một thiết lập mà bạn nên thay đổi ngay lập tức. Moore khuyên rằng: "Bạn có thể chọn ẩn nhà của mình khỏi internet bằng cách đưa ra lý do như gây phiên phức vì có nhiều người hoặc xe cộ qua lại. Google sẽ làm mờ vĩnh viễn ngôi nhà đó".

Nhấn vào báo cáo sự cố (report problem) để yêu cầu Google làm mờ ngôi nhà.

Bạn thực hiện việc này bằng cách đăng nhập vào Google Maps bằng trình duyệt, dùng Street View chỉ đến ngôi nhà của mình và nhấp vào hình ảnh ngôi nhà, sau đó nhấp vào "báo cáo sự cố" ở menu hình ba chấm.

Thao tác này sẽ cho phép bạn đánh dấu vào ngôi nhà của mình, sau đó yêu cầu Google làm mờ địa chỉ. Về lý do, chỉ cần ghi là có các mối quan ngại về an ninh hoặc an toàn cá nhân là đủ.

"Xin chào kẻ biến thái"

Ngoài ra, Malwarebytes Labs còn phát hiện ra một chiến dịch mới, được gọi với cái tên "Xin chào kẻ biến thái" dựa trên cách những gì kẻ lừa đảo xưng hô với nạn nhân trong email.

Chúng sẽ gửi mai với nội dung: "Tôi đang theo dõi bạn", kèm bức ảnh chụp chính ngôi nhà của bạn được lấy từ Google Maps. Kẻ gian nói rằng chúng đã xâm nhập máy tính của bạn bằng phần mềm gián điệp và lấy được các hình ảnh hay thông tin nhạy cảm.

Việc bỗng nhiên có một kẻ lạ gửi ảnh ngôi nhà của mình kèm lời hăm dọa sẽ khiến nạn nhân bối rối, lo sợ. Đánh vào tâm lý này, kẻ gian sẽ yêu cầu nạn nhân phải trả một khoản phí nếu không muốn chúng phát tán những hình ảnh nhạy cảm đó cho gia đình và bạn bè.

Trên thực tế, chúng chỉ đơn giản là thu thập được các thông tin cá nhân về tên, địa chỉ email từ những rò rỉ trên mạng và lấy ảnh trên Google Maps để tạo kịch bản tống tiền. Không có sự thâm nhập thực sự nào ở đây. Lời khuyên là hãy bỏ qua và không trả bất kỳ khoản tiền nào được yêu cầu.

Tính năng Street View của Google Map rõ ràng rất hữu ích, nhưng có lẽ chúng chỉ nên thể hiện các địa điểm công cộng như cửa hàng, địa danh hay lối vào tòa nhà văn phòng là hữu ích, không có lý do gì để hiển thị hàng triệu ngôi nhà riêng trên Internet công cộng.

Việc nhìn thấy ngôi nhà của mình trên Google Maps chỉ mang lại niềm vui trong chốc lát. Còn lại, bạn không có lý do gì để tổ ấm của mình phơi bày một cách hớ hênh như vậy trên môi trường mạng.

Chúng chỉ giúp cho những tên trộm đánh giá từ xa về bố cục, lối vào, xác định con phố có đông đúc hay không để tiến hành phi vụ hoặc để kẻ gian lợi dụng cho những mục đích xấu xa khác.

Hãy dành vài phút để che giấu ngôi nhà của mình ngay từ bây giờ.