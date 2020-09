Đêm nay và sáng mai (13/9) Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong đêm nay và sáng mai (13/9), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 30-70mm/24h, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Khu vực Hà Nội: Đêm nay và sáng mai (13/9) có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1./.