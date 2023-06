Cảnh báo dông lốc, mưa lớn trong ít giờ nữa tại Hà Nội

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy các quận/huyện Mê Linh, Đan Phượng, Ba Vì, Thạch Thất của khu vực Hà Nội đang có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Cảnh báo trong 30 phút đến 3 giờ tới, mây đối lưu này tiếp tục phát triển, mở rộng gây mưa rào và dông cho các quận/huyện kể trên, và có khả năng mở rộng sang các quận/huyện nội thành khác của khu vực Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

- Bắc Bộ: đêm 18/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày 19/6, ngày nắng, vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng, ngày 20/6 có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung ở vùng núi và trung du).

- Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.