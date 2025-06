Cảnh báo đến người dùng tại Việt Nam: Tội phạm đã được "nâng cấp", ai cũng có thể thành nạn nhân

Cuộc cách mạng 4.0 cùng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ và quá trình chuyển đổi số đã mang lại vô vàn tiện ích cho cuộc sống. Tuy nhiên, mặt trái của sự phát triển này là việc tạo ra một "mảnh đất màu mỡ" cho tội phạm công nghệ cao lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, triệt để lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội. Điều này đã và đang gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế – xã hội.

Theo báo cáo nghiên cứu, khảo sát an ninh mạng 2024 do Ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) thực hiện vào tháng 12/2024, cứ 220 người dùng điện thoại thông minh thì có 1 người trở thành nạn nhân của lừa đảo. Thiệt hại ước tính do lừa đảo trực tuyến gây ra trong năm 2024 lên đến 18.900 tỷ đồng. Hình thức lừa đảo phổ biến nhất là mời gọi đầu tư.

Đơn cử, từ ngày 9 đến 15/6, tại thành phố Đà Nẵng, Công an đã ghi nhận 5 vụ lừa đảo công nghệ cao có tính chất, mức độ tinh vi khiến người dân hoang mang. Các vụ việc đều cho thấy tội phạm sử dụng nhiều kỹ thuật hiện đại.

Đáng chú ý, có nhiều thủ đoạn đã cũ, được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng vẫn có nhiều người bắc bẫy. Dưới đây là những lưu ý để mọi người không trở thành nạn nhân của những chiêu thức lừa đảo này.