HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cảnh báo: Danh sách các điểm có khả năng ngập ở Hà Nội trong những giờ tới

GH |

Theo tin cảnh báo ngập lụt do Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ phát đi lúc 00h20 ngày 03/5/2026, khu vực thành phố Hà Nội đang có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và sẽ tiếp tục kéo dài trong vài giờ tới.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong khoảng 2–4 giờ tiếp theo, Hà Nội và vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20–50mm, có nơi cao hơn. Đợt mưa này có thể gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố, độ sâu ngập phổ biến từ 0,10–0,30m, thời gian ngập khoảng 20–30 phút, một số điểm có thể ngập sâu hơn từ 0,20–0,40m.

Dưới đây là danh sách các khu vực, tuyến phố có nguy cơ ngập trong những giờ tới:

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1, đồng thời lưu ý mưa lớn có thể gây ảnh hưởng đến giao thông, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp.

Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua các điểm ngập sâu, đồng thời các đơn vị chức năng cần sẵn sàng phương án ứng phó để giảm thiểu ảnh hưởng trong đợt mưa này.

Bên cạnh cảnh báo ngập úng cục bộ, diễn biến thời tiết trong ngày 3/5 tại Hà Nội được dự báo khá phức tạp. Theo cơ quan khí tượng, khu vực Thủ đô có mưa vừa, mưa to kèm dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung nhiều vào sáng, chiều và đêm cùng ngày.

 

Mưa đá ở nhiều nơi tại Hà Nội trong ngày 2/5

 

Nhiệt độ trong ngày dao động khoảng 23–30 độ C, trời nhiều mây, gió chuyển hướng đông nam sang đông bắc từ trưa chiều, khiến nền nhiệt giảm nhẹ và cảm giác mát hơn so với những ngày trước.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về, các cơn dông trong ngày 3/5 có khả năng đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tham gia giao thông và sinh hoạt ngoài trời.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

01:28
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

01:28
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại