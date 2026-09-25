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Cảnh báo dành cho tất cả những ai đang định mua iPhone 18

HÀ GIANG
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Trước cơn sốt từ các sản phẩm mới nhất của Apple, người mua hàng cần chú ý thông tin sau.

Cảnh báo khi mua iPhone 18 tránh lừa đảo từ các trang web giả mạo - Ảnh 1.

Điện thoại iPhone 18 - Ảnh: APPLE

Mới đây, các chuyên gia an ninh mạng từ Kaspersky đã đưa ra cảnh báo về việc người dùng cần cẩn trọng với các trang web giả mạo, nơi tung ra những ưu đãi "siêu hời" cho các sản phẩm mới nhất của Apple.

Các chuyên gia từ Kaspersky thông tin, những trang web lừa đảo này xuất hiện dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Bồ Đào Nha và nhiều ngôn ngữ khác.

Điển hình, một trang web lừa đảo đã mời chào người dùng mua các mẫu iPhone mới với đầy đủ thông số kỹ thuật, kèm mức giảm giá lên đến 25%. Kẻ lừa đảo thậm chí còn chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin bên cạnh các phương thức thanh toán truyền thống khác.

Olga Altukhova - Chuyên gia cấp cao tại Kaspersky cho biết: "Những ưu đãi với mức giá quá hời so với thực tế, cũng như các lựa chọn sản phẩm đa dạng hơn hoặc khác biệt so với thông báo chính thức của Apple đều nên được xem là dấu hiệu lừa đảo".

Đáng chú ý, các trang web giả mạo này được thiết kế với giao diện uy tín, khiến người mua mất cảnh giác. "Nhưng trên thực tế, thứ duy nhất người mua nhận được chỉ là thiệt hại về tài chính", báo cáo của Kaspersky cảnh báo.

Một trong những thủ đoạn được kẻ gian sử dụng là mời gọi đặt trước mẫu iPhone 18 Pro với nhiều màu sắc khác nhau, kể cả những màu không hề có trong thông báo chính thức. Đồng thời, chúng cho phép người mua tùy chọn dung lượng lưu trữ theo ý muốn.

Để làm cho lời mời gọi trở nên hấp dẫn hơn nữa, trang web khẳng định khách hàng không cần thanh toán toàn bộ số tiền ngay từ đầu mà có thể trả phần còn lại sau. Thêm vào đó, "người bán" còn hứa hẹn sẽ hoàn tiền đầy đủ nếu giao dịch bị hủy.

Tiếp đó, trang web giả mạo sẽ yêu cầu thông tin cá nhân của người mua hàng, bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, thành phố cư trú và thậm chí cả tài khoản WhatsApp. Cuối cùng, người mua sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin thẻ ngân hàng.

Kết quả, nạn nhân sẽ bị đánh cắp thông tin cá nhân, đi kèm nguy cơ bị rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng.

"Chúng ta đã chứng kiến các chiêu trò lừa đảo xuất hiện quanh thời điểm ra mắt các thiết bị nổi tiếng trong nhiều năm qua. Sự phấn khích của người tiêu dùng có thể tạo thêm cơ hội cho các đối tượng lừa đảo”, bà Olga Altukhova nói.

Các chuyên gia tại Kaspersky khuyến cáo người dùng cần hết sức thận trọng khi lựa chọn nơi mua sắm và chỉ thực hiện giao dịch thông qua các nhà bán lẻ chính thức, uy tín. Bên cạnh đó, người mua hàng cần kiểm tra tính xác thực của trang web trước khi nhập thông tin cá nhân.

Cá nhân cũng cần bảo mật thông tin thanh toán để tránh làm lộ thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng. Bên cạnh đó, cần kích hoạt xác thực 2 bước (2FA) trên các tài khoản và ứng dụng tài chính, đồng thời thường xuyên kiểm tra số dư và lịch sử giao dịch để phát hiện các giao dịch trái phép.

﻿Theo Kaspersky, Khaleej times

Tags

iPhone 18

Apple

Kaspersky

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