Cảnh báo đặc biệt đến các gia đình đang dùng bình nóng lạnh

Bình nóng lạnh từ lâu đã trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình, đặc biệt tại khu vực miền Bắc Việt Nam khi thời tiết lạnh kéo dài. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi là những rủi ro tiềm ẩn nếu người dùng chủ quan hoặc sử dụng sai cách. Thực tế đã ghi nhận không ít vụ việc liên quan đến điện giật, chập cháy xuất phát từ bình nóng lạnh, phần lớn bắt nguồn từ những thói quen tưởng chừng vô hại.

Dưới đây là 5 điều quan trọng nhất mà người dùng tuyệt đối không nên làm khi sử dụng bình nóng lạnh, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

1. Không sử dụng bình khi vẫn đang bật điện

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là vừa bật bình nóng lạnh vừa tắm. Nhiều người cho rằng thiết bị hiện đại đã có rơ-le nhiệt hoặc chống giật nên hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, đây là quan niệm thiếu chính xác.

Rơ-le nhiệt chỉ có tác dụng kiểm soát nhiệt độ, còn thiết bị chống giật cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống, đặc biệt khi hệ thống đã xuống cấp hoặc lắp đặt không đạt chuẩn. Trong môi trường ẩm ướt như phòng tắm, nguy cơ rò điện luôn hiện hữu.

(Ảnh minh họa)

Khi có sự cố cách điện, dòng điện có thể truyền qua nước và gây nguy hiểm trực tiếp đến người sử dụng. Vì vậy, nguyên tắc quan trọng nhất là luôn ngắt nguồn điện hoàn toàn trước khi tắm, không nên đánh đổi sự an toàn chỉ vì sự tiện lợi.

2. Không bật bình nóng lạnh liên tục trong thời gian dài

Nhiều gia đình có thói quen bật bình nóng lạnh cả ngày để đảm bảo lúc nào cũng có nước nóng. Tuy nhiên, việc này khiến thiết bị phải hoạt động liên tục, dẫn đến quá tải và nhanh xuống cấp.

Thanh đốt (mayso) và các linh kiện bên trong sẽ bị hao mòn nhanh hơn, làm tăng nguy cơ rò điện hoặc chập cháy. Ngoài ra, việc duy trì nhiệt độ nước liên tục cũng làm tăng áp suất trong bình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu hệ thống van xả không hoạt động tốt.

Không chỉ vậy, thói quen này còn gây lãng phí điện năng đáng kể. Thay vì bật liên tục, người dùng nên bật bình trước khi sử dụng khoảng 10–20 phút, sau đó tắt đi để đảm bảo an toàn và tiết kiệm.

3. Không bỏ qua hệ thống chống giật và tiếp đất

Một lỗi nghiêm trọng nhưng khá phổ biến là không lắp đặt hệ thống tiếp đất hoặc thiết bị chống giật (ELCB). Đây là hai lớp bảo vệ quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ điện giật khi xảy ra sự cố.

Dây tiếp đất có nhiệm vụ dẫn dòng điện rò xuống đất, trong khi ELCB sẽ tự động ngắt điện khi phát hiện dòng điện bất thường. Nếu thiếu một trong hai yếu tố này, bình nóng lạnh sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.

(Ảnh minh họa)

Đáng lưu ý, không ít trường hợp tai nạn điện xảy ra không phải do thiết bị kém chất lượng mà do lắp đặt sai kỹ thuật hoặc thiếu các thiết bị bảo vệ cơ bản. Vì vậy, người dùng cần đảm bảo hệ thống điện trong gia đình, đặc biệt là trong phòng tắm, được thi công đúng tiêu chuẩn an toàn.

4. Không bật bình khi chưa có nước hoặc nguồn nước không ổn định

Bật bình nóng lạnh khi chưa có nước hoặc nước chưa vào đầy là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây hỏng thiết bị. Khi đó, thanh đốt không được làm mát sẽ nhanh chóng bị quá nhiệt, dẫn đến cháy, hỏng hoặc thậm chí gây nổ.

Ngoài ra, nguồn nước không ổn định, chứa nhiều cặn bẩn cũng ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ của bình. Cặn bám lâu ngày sẽ làm giảm khả năng truyền nhiệt, khiến thiết bị phải hoạt động nhiều hơn và dễ phát sinh sự cố.

Do đó, trước khi bật bình, cần kiểm tra kỹ nguồn nước đã được cấp đầy đủ và ổn định. Đồng thời, nên sử dụng nguồn nước sạch để hạn chế tình trạng đóng cặn bên trong bình.

5. Không chủ quan với việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ

Một sai lầm khác là chỉ quan tâm đến bình nóng lạnh khi thiết bị đã gặp sự cố. Trong khi đó, đây là thiết bị cần được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo hoạt động an toàn.

Theo thời gian, các bộ phận như thanh đốt, dây điện, lớp cách điện hay thanh magie chống ăn mòn đều có thể xuống cấp. Nếu không được phát hiện sớm, các hư hỏng này có thể dẫn đến rò điện hoặc chập cháy.

Bên cạnh đó, những dấu hiệu bất thường như nước nóng yếu, có tiếng kêu lạ, rò điện nhẹ… cũng không nên bị bỏ qua. Đây thường là cảnh báo sớm cho các sự cố nghiêm trọng hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị nên bảo dưỡng bình nóng lạnh định kỳ từ 6–12 tháng/lần, đồng thời liên hệ kỹ thuật viên chuyên môn khi cần sửa chữa, thay vì tự ý xử lý.

(Tổng hợp)