Cảnh báo "cú phạt đền của khí hậu"

Theo báo cáo công bố hôm 7-9 của Tổ chức Khí tượng thế giới (MWO), sự gia tăng tần suất, cường độ và thời gian của các đợt nắng nóng không chỉ tạo thêm các trận cháy rừng trong thập kỷ này mà còn làm xấu đi chất lượng không khí, gây hại cho sức khỏe con người và hệ sinh thái về lâu dài.

Khói lửa từ các trận cháy rừng - tạo thêm vô số chất ô nhiễm không khí lắng đọng từ khí quyển đến mặt đất - cũng làm gia tăng các đợt nắng nóng trong năm sau đó.

Theo UN News, cái vòng lẩn quẩn ngày một xấu đi này tạo nên điều mà WMO gọi là "cú phạt đền của khí hậu". WMO dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là châu Á - nơi sinh sống của 1/4 dân số thế giới.

Báo cáo Đánh giá lần thứ 6 của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) cảnh báo nếu lượng khí thải nhà kính vẫn cao khiến nhiệt độ toàn cầu tăng 3 độ C so với mức ở thời kỳ tiền công nghiệp vào cuối thế kỷ XXI, mức độ ozone tầng mặt (một loại khí nhà kính gây hại) sẽ tăng rất cao, đặc biệt là ở châu Á, với một số nơi như Pakistan, Bắc Ấn Độ, Bangladesh có thể tăng tới 20%.

Thảm họa nhiệt kéo dài nhiều tháng ở nhiều nơi trên thế giới đang trầm trọng thêm, đơn cử là Trung Quốc - nơi vừa ghi nhận nhiệt độ cao nhất và lượng mưa thấp nhất trong 61 năm qua.

Nhiệt độ trung bình toàn Trung Quốc tháng 8 cao hơn 1,2 độ C so với tiêu chuẩn theo mùa với 267 trạm quan trắc thời tiết trên khắp đất nước ghi nhận nhiệt độ kỷ lục. Lượng mưa giảm tận 23% so với mức trung bình, đồng nghĩa với mùa hè khô hạn thứ 3.

Một đợt nắng nóng được The Guardian mô tả là "tàn bạo" cũng đang trút xuống khắp miền Tây nước Mỹ, phá vỡ các kỷ lục của 97 năm trước vào hôm 6-8 với mốc 47 độ C được ghi nhận tại thủ phủ Sacramento của bang California.

Sáu địa điểm trong khu vực vịnh San Francisco và bờ biển miền Trung nước Mỹ ghi nhận nhiệt độ "kỷ lục của mọi thời đại" là 46 độ C. Thậm chí ở thành phố cao nguyên Salt Lake (nằm ở độ cao 1.219 m), nhiệt độ vẫn đạt 41 độ C.