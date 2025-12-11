Cảnh báo chủ thẻ Vietcombank và ACB: Trường hợp này sẽ bị ngân hàng "khóa nóng" tài khoản ngay lập tức

Trong động thái siết chặt quản trị rủi ro vừa được công bố, ngân hàng Vietcombank đã liệt kê hàng loạt tình huống sẽ đơn phương chấm dứt dịch vụ, từ việc nợ quá hạn, thẻ không kích hoạt cho đến giấy tờ tùy thân hết hiệu lực.

Đối với khách hàng của Vietcombank, ngân hàng này đặc biệt mạnh tay với các trường hợp liên quan đến tính trung thực và an toàn công nghệ. Cụ thể, Vietcombank sẽ chấm dứt hợp đồng ngay lập tức nếu phát hiện thông tin chủ thẻ cung cấp là gian dối, sai sự thật hoặc có dấu hiệu gian lận, giả mạo trong giao dịch.

Các trường hợp Vietcombank chấm dứt việc sử dụng thẻ và hợp đồng

Vietcombank sẽ chấm dứt việc sử dụng thẻ và chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

- Chủ thẻ vi phạm các quy định về việc phát hành và sử dụng thẻ của Vietcombank, vi phạm các quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tổ chức thẻ quốc tế.

- Vietcombank phát hiện thông tin do chủ thẻ cung cấp cho Vietcombank là không chính xác, không trung thực, sai sự thật.

- Chủ thẻ bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hoặc chủ thẻ bị tòa án/trọng tài ra bản án, quyết định, phán quyết mà Vietcombank có cơ sở xác định các sự kiện đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng trả nợ.

- Chủ thẻ chết, mất tích hoặc bị tuyên bố chết, mất tích.

- Tài sản của Chủ thẻ bị cơ quan pháp luật phong tỏa, cầm giữ mà Vietcombank có cơ sở xác định các sự kiện đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng trả nợ.

- Các trường hợp nghi ngờ liên quan đến các hành vi gian lận, giả mạo.

- Chuyển đổi thẻ công nghệ từ sang thẻ công nghệ chip thành công.

- Chuyển đổi cùng sản phẩm: Vietcombank có quyền chấm dứt sử dụng thẻ công nghệ từ. Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tiếp tục còn hiệu lực.

- Chuyển đổi sang sản phẩm khác: Vietcombank có quyền chấm dứt sử dụng thẻ công nghệ từ và chấm dứt Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ công nghệ từ.

Vietcombank sẽ chấm dứt việc sử dụng thẻ và hợp đồng của khách hàng nếu không tuân theo các quy định

Trong khi đó, ACB đưa ra các quy định bao quát và khắt khe hơn, cho phép ngân hàng này quyền đơn phương tạm ngưng hoặc chấm dứt thẻ bất cứ lúc nào mà không cần báo trước nếu nhận thấy rủi ro.

Các trường hợp ACB chấm dứt việc sử dụng thẻ không cần thông báo trước cho chủ thẻ hoặc người được ủy quyền

- Chủ thẻ đang có khoản vay, tài khoản thẻ, hoặc là người đồng ký vay, cam kết đồng trả nợ, hay bảo lãnh cho khoản vay bị quá hạn tại ACB, tại tổ chức tín dụng khác, có dấu hiệu không thể trả nợ, việc thực hiện nghĩa vụ vay đang phát sinh rủi ro ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ theo đánh giá của ACB.

Trong các trường hợp này, ACB có quyền quyết định và thông báo yêu cầu chủ thẻ thanh toán toàn bộ dư nợ thẻ đã phát sinh, kể cả phần chưa đến hạn.

Nếu các khoản thanh toán liên quan đến thẻ và các khoản vay khác đã được trả đầy đủ và ACB đánh giá rủi ro tín dụng ở mức chấp nhận được, ACB có thể xem xét khôi phục dịch vụ thẻ cho Chủ thẻ theo quyết định của ngân hàng.

- Thẻ phát sinh các giao dịch có dấu hiệu không bình thường, theo nhận định của ACB.

- Hết thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng hoặc hết thời hạn sử dụng thẻ và chủ thẻ không được ACB đồng ý tái cấp hạn mức tín dụng/tái cấp thẻ.

- Thẻ có liên quan đến các trường hợp giả mạo, gian lận theo nhận định của ACB.

- Chủ thẻ, bên bảo đảm, người đại diện theo pháp luật, người điều hành của bên bảo đảm là tổ chức vi phạm pháp luật, đang bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều tra, xác minh về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, hoặc bị khởi tố/truy tố/xét xử về hình sự.

- Chủ thẻ, bên bảo đảm là cá nhân bị mất năng lực hành vi, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bên bảo đảm là tổ chức bị giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy phép, chấm dứt hoạt động, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, thay đổi chủ sở hữu…

- Chủ thẻ vi phạm các điều kiện, điều khoản của hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ hoặc bất cứ hợp đồng, cam kết, thỏa thuận nào với ACB

- Chủ thẻ, bên bảo đảm là cá nhân chết mà không có người thừa kế được ACB chấp thuận.

- Bên bảo đảm yêu cầu chấm dứt việc sử dụng thẻ của chủ thẻ khi đã hoàn tất hết nghĩa vụ theo quy định.

- Thẻ chưa kích hoạt sau 11 tháng kể từ ngày phát hành.

- Thẻ có dấu hiệu vi phạm quy định về giao dịch của đối tác gây ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi của ACB.

- Thẻ có dấu hiệu vi phạm việc bảo mật thông tin giao dịch và việc chấm dứt sử dụng thẻ nhằm đảm bảo an toàn trong giao dịch.

- Thay đổi về tỷ giá ngoại tệ, giá mua bán vàng dẫn đến hạn mức tín dụng vượt quá giá trị tài sản bảo đảm, giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.

- Tài sản bảo đảm bị giảm giá trị do ACB xác định, những thay đổi khác về tài sản bảo đảm dẫn đến nguy cơ không xử lý, quản lý được tài sản bảo đảm.

- Chủ thẻ có giấy tờ tùy thân, giấy tờ xác minh thời hạn cư trú hết hiệu lực, hết hạn sử dụng mà chưa hoàn thành việc cập nhật, bổ sung giấy tờ mới hợp lệ theo quy định.

Có thể thấy, bên cạnh vấn đề tài chính, ACB cũng siết chặt các lỗi hành chính và hành vi sử dụng. Những chiếc thẻ "ngủ đông" không kích hoạt sau 11 tháng phát hành sẽ bị vô hiệu hóa.

Nghiêm trọng hơn, nếu giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND) hoặc giấy xác minh cư trú của chủ thẻ hết hạn mà chưa kịp cập nhật bổ sung, dịch vụ thẻ cũng sẽ bị gián đoạn. Các giao dịch có dấu hiệu bất thường, nghi ngờ gian lận hoặc vi phạm quy định bảo mật cũng là lý do để ACB kích hoạt cơ chế bảo vệ, chấm dứt quyền sử dụng thẻ nhằm ngăn chặn hậu quả xấu cho cả hai phía.